Жители Латвии массово регистрируются в Эстонии

Местное самоуправление пытается найти решение ситуации, образовавшейся в Валкском крае, где жители массово регистрируют свое место жительства в соседней Эстонии, в Валге, но фактически продолжают жить в Валке, сообщает Rus.Tvnet со ссылкой на агентство ЛЕТА.
Самоуправление считает, что такая ситуация создает потери для бюджета Валкского края, поэтому думе с каждым годом все сложнее качественнее выполнять свои функции, так как при подсчете бюджета не берется во внимание значительная часть жителей.
В 2016 году таких жителей было 1019, в 2017 году в Эстонии зарегистрировались уже 1152 жителя, а в 2018 году число выросло уже до 1384 человек, что более 10% от всех жителей края.
Председатель Валкской краевой думы Вентс Армандс Крауклис считает, что с каждым годом проблема становится все серьезнее и остановить этот процесс самоуправление не в силах, нигде больше в Латвии такая ситуация невозможна, поэтому единственное решение - особая дополнительная дотация, которую в свое время получали несколько больших городов.
"Сейчас Валка хорошо развивается, но инвестиции приходят в виде займов, а возможности займов практически исчерпаны. Дотация позволить не останавливаться. Источник финансирования тоже понятен - эстонцы в госбюджет Латвии в Валке приносят десятки миллионов евро, нам от этого надо маленькую часть", - отметил Крауклис.
Письмо с призывом решить ситуацию в самоуправлении было отправлено премьеру Марису Кучинскису, а также руководителю бюджетно-финансовой комиссии Сейма и министру финансов Дане Рейзниеце-Озоле.