Депутатские полномочия Михаила Стальнухина в Нарвском горсобрании приостановлены за прогулы
13 декабря 2018, 19:13
Нарвская избирательная комиссия приостановила депутатские полномочия Михаила Стальнухина (Центристская партия) в Нарвском горсобрании в связи с его систематическим отсутствием на заседаниях.
Принятое 13 декабря решение избирательной комиссии Нарвы обосновано тем, что Стальнухин в течение трех месяцев (с сентября по ноябрь 2018 года) не принял участия ни в одном заседании горсобрания, передает Rus.ERR. Согласно Закону об организации местного самоуправления, полномочия депутата в таком случае приостанавливаются.
Замещающим членом горсобрания тем же решением назначена Хели Адамович, которая уже дала согласие приступить к выполнению депутатских обязанностей.