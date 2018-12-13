Депутатские полномочия Михаила Стальнухина в Нарвском горсобрании приостановлены за прогулы

Принятое 13 декабря решение избирательной комиссии Нарвы обосновано тем, что Стальнухин в течение трех месяцев (с сентября по ноябрь 2018 года) не принял участия ни в одном заседании горсобрания, передает Rus.ERR. Согласно Закону об организации местного самоуправления, полномочия депутата в таком случае приостанавливаются.