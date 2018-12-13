Чт, 13.12.2018
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  • Депутатские полномочия Михаила Стальнухина в Нарвском горсобрании приостановлены за прогулы

Депутатские полномочия Михаила Стальнухина в Нарвском горсобрании приостановлены за прогулы

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Михаил Стальнухин

ФОТО: Liis Treimann

Нарвская избирательная комиссия приостановила депутатские полномочия Михаила Стальнухина (Центристская партия) в Нарвском горсобрании в связи с его систематическим отсутствием на заседаниях.

Принятое 13 декабря решение избирательной комиссии Нарвы обосновано тем, что Стальнухин в течение трех месяцев (с сентября по ноябрь 2018 года) не принял участия ни в одном заседании горсобрания, передает Rus.ERR. Согласно Закону об организации местного самоуправления, полномочия депутата в таком случае приостанавливаются.

Замещающим членом горсобрания тем же решением назначена Хели Адамович, которая уже дала согласие приступить к выполнению депутатских обязанностей.

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