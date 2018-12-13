Клиенты STV останутся без нескольких телевизионных каналов

По словам руководителя по телеканалам Eesti Meedia Райта Килланди, договор с STV в неизменном виде действует уже более пяти лет и было очевидно, что обновления требуют как юридические условия, так и расценки.

«Eesti Meedia значительно инвестировала в содержание и техническое качество телепрограмм, значительно увеличив в том числе объем спортивных трансляций и своей телепродукции», - объяснил Килланди.