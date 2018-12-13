Клиенты STV останутся без нескольких телевизионных каналов
13 декабря 2018, 19:50
Поскольку переговоры о продлении договора между AS Eesti Meedia и STV не дали результатов, клиенты STV останутся без телеканалов Kanal 2, Kanal 12, Kanal 11 и MyHits.
По словам руководителя по телеканалам Eesti Meedia Райта Килланди, договор с STV в неизменном виде действует уже более пяти лет и было очевидно, что обновления требуют как юридические условия, так и расценки.
«Eesti Meedia значительно инвестировала в содержание и техническое качество телепрограмм, значительно увеличив в том числе объем спортивных трансляций и своей телепродукции», - объяснил Килланди.
По его словам, к сожалению, переговоры с STV не принесли своих плодов, поэтому с полуночи прекращается вещание телеканалов Eesti Meedia в сети STV.