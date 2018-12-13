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Клиенты STV останутся без нескольких телевизионных каналов

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Televiisor ja pult, 17.10.2018,

ФОТО: Konstantin Sednev

Поскольку переговоры о продлении договора между AS Eesti Meedia и STV не дали результатов, клиенты STV останутся без телеканалов Kanal 2, Kanal 12, Kanal 11 и MyHits.

По словам руководителя по телеканалам Eesti Meedia Райта Килланди, договор с STV в неизменном виде действует уже более пяти лет и было очевидно, что обновления требуют как юридические условия, так и расценки.

«Eesti Meedia значительно инвестировала в содержание и техническое качество телепрограмм, значительно увеличив в том числе объем спортивных трансляций и своей телепродукции», - объяснил Килланди.

По его словам, к сожалению, переговоры с STV не принесли своих плодов, поэтому с полуночи прекращается вещание телеканалов Eesti Meedia в сети STV.

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