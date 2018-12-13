Налог на торт в ресторане разозлил посетителей

На публикацию обратило внимание издание AsiaOne. В посте Тэй назвал поведение сотрудников ресторана антипраздничным и разрушающим традиции, пишет Lenta.ru. По его словам, компания друзей собралась на праздничный ужин. Однако, когда именинница попросила официантов разрезать торт весом 600 граммов, который она принесла с собой, те потребовали плату за услугу.

Тэй напомнил, что в Сингапуре символическое сладкое угощение стало традицией: после праздничной трапезы принято разрезать торт под веселые песни-поздравления. «Очень грустно будет, если каждый ресторан начнет так делать», — заключил он, заметив, что именинники и без того оставляют в заведении круглые суммы. Тэй призвал рестораны отказаться от этой практики и пойти навстречу именинникам.

По словам блогера, виновница торжества была так возмущена, что забрала торт с собой домой. Она заявила, что платить столь высокую цену за использование ножа не стоило.

Многие подписчики поддержали Тэя, назвав такое поведение сотрудников ресторана абсурдным. По их мнению, разрезать десерт не составляет особого труда. При этом, заметили они, такая практика становится распространенной: следует заранее узнавать о «налоге на торт».