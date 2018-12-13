Таллиннское горсобрание утвердило бюджет столицы на 2019 год

Общий объем доходов предусмотрен проектом в сумме 723,8 млн евро, из которых 66% составляют налоговые отчисления, в том числе 64% - от государственных налогов. 439 миллионов евро поступит отчислений от подоходного налога с физического лица, 26 млн евро даст земельный налог, реализуемые городскими учреждениями товары и услуги принесут в казну 82,4 млн евро, субсидии государства и из других источников составят 128,9 млн евро.

Наибольшая доля инвестиций из суммы в 135 млн евро приходится на дороги и улицы, образование и культуру. В дороги предполагается направить 34,5% всех инвестиций, в образование 33,3% и культуру 14,9% всего объема инвестиций.

В целом расходы на образование составят 31,7% всего объема расходов, 16,7% - на городской транспорт и 12,6 процента — на сферу социального обеспечения и здравоохранения.

Среди дорожных объектов важнейшие - улица Рейди, пути сообщения между Старой гаванью и центром города. В сфере образования важнейшими инвестиционными объектами были названы Немецкая гимназия, гимназия "Арте", Тондиская основная школа, Ласнамяэская основная школа, спортивный корпус Ныммеской гимназии, центр по интересам "Кулло", Дом поколений в Пыхья-Таллинне, детсад "Мянникяби" и детсад "Ситси", в сфере культуры - развитие Городского театра.

Среди инвестиционных объектов также стадион "Калев", сестринский патронажный дом в Иру, велодорожки на Вильяндиском шоссе, улице Клоостриметса, улице Вабаыхукооли, два муниципальных жилых дома, социальный дом на улице Малева и т. д.

По словам председателя горсобрания Михаила Кылварта, пособия для родственников, опекающих своих детей с тяжелой степенью инвалидности, вырастут с нынешних 30 евро до 50 евро, и с глубокой инвалидностью — с 40 до 100 евро. С нового года до 100 евро вырастут пособия для детей-инвалидов.