Страсбургский стрелок убит в ходе полицейской операции

Согласно первым данным, этот человек, Шериф Шекат, убит в страсбургском квартале Нёдорф. Согласно поступающим сообщениям, он стал стрелять по полицейскому патрулю. Стражи порядка открыли ответный огонь и ликвидировали террориста, передает "Интерфакс".

Место происшествия оцеплено. Собравшиеся в районе оцепления местные жители аплодируют полицейским, передает телеканал France 24.

Журналисты телеканала утверждают, что Шекат был убит в его собственной квартире. Подтверждения этих данных из других источников пока не поступало.

Ожидается, что вскоре глава МВД Франции Кристоф Кастанер выступит перед журналистами.