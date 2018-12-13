Страсбургский стрелок убит в ходе полицейской операции

Сотрудники полиции Франции застрелили в четверг вечером, мужчину, напавшего ранее на этой неделе на прохожих в Страсбурге, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на источник в службах безопасности.
Согласно первым данным, этот человек, Шериф Шекат, убит в страсбургском квартале Нёдорф. Согласно поступающим сообщениям, он стал стрелять по полицейскому патрулю. Стражи порядка открыли ответный огонь и ликвидировали террориста, передает "Интерфакс".
Место происшествия оцеплено. Собравшиеся в районе оцепления местные жители аплодируют полицейским, передает телеканал France 24.
Журналисты телеканала утверждают, что Шекат был убит в его собственной квартире. Подтверждения этих данных из других источников пока не поступало.
Ожидается, что вскоре глава МВД Франции Кристоф Кастанер выступит перед журналистами.
Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. По последним данным, жертвами стали три человека. Еще около десяти получили ранения.