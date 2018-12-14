Пт, 14.12.2018
И до весны никто не обнаружит: так и буду лежать в спортивном костюме, весь в отражателях. Андрес Анвельт
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  • Фото: легендарный паб горит открытым огнем

Фото: легендарный паб горит открытым огнем

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Сегодня ночью загорелся один из старейших пабов Вильянди - расположенное в Старом городе заведение Tegelaste Tuba.

По данным побывавшего на месте происшествия фотографа Кенно Соо, в 4:28 спасатели получили сообщение, что на улице Пикк в Вильянди горит Tegelaste Tuba. Когда спасатели прибыли на место происшествия, крыша здания горела открытым огнем. Как сообщает Sakala, в чердачной комнате была кухня паба.

На месте находится большое количество спасателей, в 6:00 работы по тушению пожара продолжались.

Tegelaste Tuba - одно из старейших заведений, пользовавшееся популярностью не только у местных жителей, но и у туристов.

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