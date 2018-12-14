Фото: легендарный паб горит открытым огнем

По данным побывавшего на месте происшествия фотографа Кенно Соо, в 4:28 спасатели получили сообщение, что на улице Пикк в Вильянди горит Tegelaste Tuba. Когда спасатели прибыли на место происшествия, крыша здания горела открытым огнем. Как сообщает Sakala, в чердачной комнате была кухня паба.