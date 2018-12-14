Обвинявшийся в коррупции экс-глава PERH полностью оправдан

Оправдательный приговор вступил в законную силу накануне, когда Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу прокуратуры, передает Rus.ERR.

Согласно обвинению, бывший глава больницы Тынис Аллик неоднократно брал взятки, за которые в течение многих лет гарантировал, что питание в больнице будет обеспечивать конкретная фирма. В качестве ответной услуги он неоднократно посещал за счет предприятия пивной фестиваль в Германии.