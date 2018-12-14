Пт, 14.12.2018
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  • Обвинявшийся в коррупции экс-глава PERH полностью оправдан

Обвинявшийся в коррупции экс-глава PERH полностью оправдан

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Тынис Аллик.

ФОТО: Liis Treimann

Бывший председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы Тынис Аллик (PERH), которого прокуратура обвинила в коррупции, полностью оправдан.

Оправдательный приговор вступил в законную силу накануне, когда Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу прокуратуры, передает Rus.ERR.

Согласно обвинению, бывший глава больницы Тынис Аллик неоднократно брал взятки, за которые в течение многих лет гарантировал, что питание в больнице будет обеспечивать конкретная фирма. В качестве ответной услуги он неоднократно посещал за счет предприятия пивной фестиваль в Германии.

Судебная система Эстонию не нашла подтверждения этой версии Госпрокуратуры, а вот другой фигурант дела Марко Кильк был признан виновным и наказан условным сроком.

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