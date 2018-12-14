Rus.Postimees.eeЗа рубежомПресса Британии: глобальный интернет может скоро исчезнутьПресса Британии: глобальный интернет может скоро исчезнутьBBC News Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать14 декабря 2018, 8:38Компьютер. Иллюстративное фото.ФОТО: Yui Mok/PA Wire/PA ImagesВ обзоре британской прессы:Тереза Мэй и глас народаЗаложники торговой войныРаскол интернетаFacebook и фактыМэй и Брекзит: что дальше?Financial Times публикует статью своего обозревателя Филипа Стивенса, в которой тот напоминает, что Терезе Мэй удалось остаться на посту премьер-министра, но при этом ничего не изменилось.Брекзит стал своего рода ядом, отравившим британскую политику. Тем не менее, пишет автор, Великобритания все еще может избежать хаотического выхода из состава ЕС.Проблема в том, что нет никаких признаков того, что Тереза Мэй намерена пойти по этому пути.Победу Терезы Мэй в вотуме доверия следует рассматривать скорее как отложенную на будущее катастрофу. И что теперь?Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть КомментироватьБрекзитвеликобританияинтернетпресса