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В обзоре британской прессы:

Мэй и Брекзит: что дальше?

Financial Times публикует статью своего обозревателя Филипа Стивенса, в которой тот напоминает, что Терезе Мэй удалось остаться на посту премьер-министра, но при этом ничего не изменилось.

Брекзит стал своего рода ядом, отравившим британскую политику. Тем не менее, пишет автор, Великобритания все еще может избежать хаотического выхода из состава ЕС.

Проблема в том, что нет никаких признаков того, что Тереза Мэй намерена пойти по этому пути.

Победу Терезы Мэй в вотуме доверия следует рассматривать скорее как отложенную на будущее катастрофу. И что теперь?