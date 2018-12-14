Окружение Терезы Мэй считает, что она будет продолжать свою линию и продвигать достигнутую ей договоренность с ЕС. К январю все, даже недовольные ею депутаты парламента, будут чувствовать себя нервозно, пишет Financial Times. Избиратели начнут запасаться продовольствием. Курс фунта стерлингов упадет, а премьер-министр будет продолжать настаивать, что наилучшим выходом из надвигающегося кризиса остается ее договоренность с ЕС.

На самом деле, считает Филип Стивенс, осталось лишь два возможных варианта развития событий.

Первый - Великобритания просто выйдет из состава ЕС к концу марта, без какой бы то ни было договоренности. Когда брекзитерам вроде Бориса Джонсона говорят, что это будет экономической катастрофой, они лишь прикрывают руками уши и начинают распевать гимн страны, замечает Филип Стивенс.

Второй вариант: еще один референдум, на котором избиратели должны будут решить, предпочитают ли они договоренность, заключенную Терезой Мэй, или же все-таки хотят остаться в составе Евросоюза.

Чтобы выйти из политического тупика, Тереза Мэй должна думать прежде всего об интересах страны, а не своей партии.

Пусть народ сам решит, каким будет ее политическое наследие, пишет Филип Стивенс в Financial Times.

Лес рубят - щепки могут полететь

Times в своей редакционной статье пишет, что торговая война между США и Китаем дошла до взятия заложников.

Пожалейте Канаду, пишет газета. Не успела это страна согласиться с требованием президента Трампа пересмотреть договор о свободной торговле в Северной Америке, как она оказалась под перекрестным огнем между Китаем и США.

В Китае арестованы двое канадских граждан, якобы в связи с тем, что они представляют угрозу безопасности страны.

Мало кто сомневается, что эти аресты стали ответом на задержание в Канаде Мэн Ваньчжоу, финансового директора Huawei. Она была арестована по запросу из США о ее экстрадиции, так как американские власти обвиняют ее в нарушении режима санкций, наложенных на Иран.

Подобное развитие событий должно тревожить все остальные страны.

Тревогу вызывают заявления президента Трампа. Официально США говорят, что задержание Мэн Ваньчжоу не имеет никакого отношения к торговым переговорам между Вашингтоном и Пекином.

Но президент уже пообещал, что он «несомненно вмешается», если посчитает это нужным, для того, чтобы достичь «крупнейшего в истории торгового договора».

Его слова, судя по всему, подтвердили опасения Китая, что Мэн Ваньчжоу используется Вашингтоном как пешка.

Своими словами Трамп также поставил под вопрос независимость юридической системы США и свою собственную приверженность верховенству закона.

Торговый конфликт превратился в захват заложников, пишет газета.

Любая эскалация в торговой войне между США и Китаем приведет к глобальным последствиям. Уже есть признаки того, что рост глобальной экономики замедляется.

Проблема, стоящая сейчас перед Канадой, должна служить предупреждением другим странам.

В мире, в котором международные нормы и обязательства все чаще заменяются новым миропорядком, основанным на балансе сил и двусторонних договоренностей, другие страны могут оказаться вынужденными принимать чью-то сторону. Это вряд ли будет удобно, пишет Times.

Интернет: камо грядеши?

Daily Telegraph публикует статью аналитика Гарри Уайта из компании Charles Stanley, который пишет, что эпоха глобального интернета, возможно, подходит к концу на фоне растущей напряженности между странами Востока и Запада.

Такие явления, как растущий протекционизм, национализм и опасения по поводу безопасности, могут привести к тому, что интернет расколется на разные части, так как отдельные страны хотят его контролировать.

Результат может затормозить или откинуть назад процесс глобализации, нанести урон международной торговле и закрыть некоторые рынки для западных компаний.

Эрик Шмидт, бывший глава Google, считает, что подобное развитие событий не только возможно, но, вероятно, произойдет в ближайшие 10 или 15 лет.

Что случится, если он прав? У разных стран разные приоритеты, и единый интернет их не устраивает. В результате они могут заблокировать глобальный интернет и создать свои собственные сети.

Эрик Шмидт считает, что в результате интернет расколется на две части - в одной будут доминировать США, в другой - Китай.

Некоторые полагают, что возможно также возникновение европейского интернета, так как ЕС, судя по всему, гораздо более озабочен защитой личных данных пользователей и регуляцией интернет-компаний, чем Вашингтон.

В результате интернетов может оказаться не меньше трех. Подобная балканизация интернета уже началась.

Открытая, англоязычная модель, основанная на свободе слова, уже не работает в Китае, для чьих властей контроль и цензура остаются приоритетом.

Но если глобальный интернет распадется на части, это приведет к серьезным последствиям для всего мира.

Например, это сильно заденет торговлю, так как компаниям будет чрезвычайно сложно обслуживать глобальный рынок. Возникнет множество разных стандартов, и многие компании окажутся не в состоянии проникнуть на какие-то рынки.

В подобных сегрегированных секторах интернета будет меньше конкуренции, что приведет к росту цен.

Такая сегрегация интернета также укрепит авторитарные режимы.

Пока неясно, сбудется ли пророчество Эрика Шмидта, но многие страны уже серьезно движутся в этом направлении, создавая виртуальные границы, пишет Гарри Уайт в Daily Telegraph.

Фактчекеры недовольны Facebook

Times пишет, что журналисты, занимающиеся фактчекингом для компании Facebook, говорят, что их используют в рамках пиар-кампании, и что Facebook не волнует настоящая борьба с дезинформацией.

Facebook вошла в партнерство с рядом СМИ, например, с Ассошиэйтед пресс и Snopes, чьи журналисты занимаются фактчекингом, после того как Россия, пишет Times, распространяла в соцсетях фейковые истории в поддержку Дональда Трампа во время президентских выборов 2016 года.

Эти истории увидели более 120 миллионов американцев.

Facebook недавно отметила, что три научных исследования пришли к выводу, что число фейковых новостей на страницах соцсети уменьшается.

Но сами фактчекеры говорят, что компания не предоставила достаточно информации, чтобы проверить эффективность их работы.

Facebook заявила, что отныне будет предоставлять своим партнерам подробные доклады каждые три месяца, а также публиковать больше статистических данных, пишет Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com