Самолет. Иллюстративное фото. ФОТО: SCANPIX

Лайнер «Уральских авиалиний» при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу.

Как сообщил в пятницу «Интерфаксу» источник в службах аэропорта, самолет Airbus A321 выполнял рейс из Уфы в Нижневартовск.

«После взлета из аэропорта Уфы командир доложил о сильном ударе хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и потенциальном повреждении хвостового оперения. Было решено экстренно прервать полет и направить самолет на ближайший аэродром, где у авиакомпании есть ремонтная база - в Екатеринбург», - сказал собеседник агентства.

По его словам, лайнер удалось благополучно посадить в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург). Никто не пострадал. Самолет от полетов отстранен, его осматривают техники.

В пресс-службе Уральского управления МВД РФ на транспорте агентству «Интерфакс-Урал» подтвердили факт незапланированной посадки самолета в екатеринбургском аэропорту «Кольцово».

«Самолет „Уфа - Нижневартовск“ примерно в 8:00 совершил незапланированную посадку в аэропорту Екатеринбурга», - сказал собеседник агентства, не уточнив причины.

По его словам, никто не пострадал.

В пресс-службе аэропорта «Уфа» агентству «Интерфакс-Поволжье» сообщили, что инцидент с самолетом A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии», коснувшимся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы, произошел при влете в 6:44 утра.

«Факт касания был зафиксирован наземными службами аэропорта, незамедлительно извещен экипаж. Воздушное судно произвело посадку на запасном аэродроме в аэропорту „Кольцово“», - сказал сотрудник пресс-службы.