Пт, 14.12.2018
И до весны никто не обнаружит: так и буду лежать в спортивном костюме, весь в отражателях. Андрес Анвельт

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Берлин за 36 евро!

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Ночной Берлин. Снимок иллюстративный

ФОТО: SCANPIX

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, reisiguru.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 36 евро

Туда-обратно из Таллинна в Севилью начиная со 163 евро

Туда-обратно из Таллинна в Торонто начиная с 394 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сенегал начиная с 470 евро

Туда-обратно из Риги на Барбадос начиная с 577 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Лос-Анджелес начиная с 313 евро

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