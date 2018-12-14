Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Берлин за 36 евро!
14 декабря 2018, 9:06
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, reisiguru.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 36 евро
Туда-обратно из Таллинна в Севилью начиная со 163 евро
Туда-обратно из Таллинна в Торонто начиная с 394 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сенегал начиная с 470 евро
Туда-обратно из Риги на Барбадос начиная с 577 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Лос-Анджелес начиная с 313 евро