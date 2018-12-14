Фото: вблизи Тарту столкнулись легковушка и микроавтобус, госпитализированы двое

По данным Лыунаской префектуры, авария произошла около 8:30 на 193-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в волости Камбья, где водитель двигавшегося в направлении Тарту автомобиля Toyota при повороте налево врезался в микроавтобус Ford, который ехал в сторону Выру.

В легковушке был один человек, в микроавтобусе - пять. С места происшествия в больницу доставили двух человек. Полиция установила, что оба водителя были трезвыми.