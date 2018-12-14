Пт, 14.12.2018
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Евросоюз отказался от повторных переговоров по Брекзиту

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A British flag with stars of the EU flag seen through it flutters in the sunlight during an anti-Brexit demonstration opposite the House of Parliament in London, Tuesday, Nov. 27, 2018. Prime Minister Theresa May made a blunt appeal to skeptical lawmakers on Monday to back her divorce deal with the European Union: It isn't perfect, but it's all there is, and the alternative is a leap into the unknown. (AP Photo/Frank Augstein)

ФОТО: Frank Augstein / AP

Евросоюз назвал невозможным возобновление переговоров по Брекзиту. Об этом сказано в итоговом заявлении саммита ЕС в Брюсселе в пятницу, 14 декабря. Таким образом, Европейский Союз подтвердил собственное постановление от 25 ноября, пишет DW.com.

ЕС также призвал активизировать подготовку к Брекзиту на всех уровнях и готовиться ко всем возможным сценариям. При этом в Брюсселе выразили готовность налаживать максимально тесные отношения с Лондоном сразу после выхода из Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года.

Когда состоится голосование по Брекзиту в Великобритании?

Также ЕС заявил о намерении продолжать обсуждение вопроса о границе с Ирландией, который вызывает многочисленные споры среди британских политиков. Мэй уведомила членов ЕС о трудностях, возникающих при ратификации соглашения по Брекзиту в британском парламенте. В понедельник, 10 декабря, британский премьер перенесла голосование в Палате общин по этому вопросу из-за вероятного отсутствия поддержки. Позднее Консервативная партия голосовала по вотуму недоверия Мэй, однако она сохранила свой пост.

По различным данным голосование отложено до следующей недели или до начала января. Если соглашение не будет ратифицировано, ЕС и Великобритании угрожает неконтролируемый Брекзит без взаимных уступок, что может стать причиной политического хаоса и неразберихи, отставки Мэй, новых выборов в парламент Великобритании и даже повторного референдума по Брекзиту.

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