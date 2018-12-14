Евросоюз отказался от повторных переговоров по Брекзиту

ЕС также призвал активизировать подготовку к Брекзиту на всех уровнях и готовиться ко всем возможным сценариям. При этом в Брюсселе выразили готовность налаживать максимально тесные отношения с Лондоном сразу после выхода из Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года.

Когда состоится голосование по Брекзиту в Великобритании?

Также ЕС заявил о намерении продолжать обсуждение вопроса о границе с Ирландией, который вызывает многочисленные споры среди британских политиков. Мэй уведомила членов ЕС о трудностях, возникающих при ратификации соглашения по Брекзиту в британском парламенте. В понедельник, 10 декабря, британский премьер перенесла голосование в Палате общин по этому вопросу из-за вероятного отсутствия поддержки. Позднее Консервативная партия голосовала по вотуму недоверия Мэй, однако она сохранила свой пост.