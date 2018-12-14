У них больше всех денег

Когда дюжину лет назад крупный собственник строительной фирмы Merko Ehitus Тоомас Аннус был самым богатым человеком Эстонии, в ответ на запрос журналиста он предложил журналисту показать, где все эти деньги.

Он был прав: более-менее адекватно стоимоть имущества предпринимателей можно оценить в случае биржевого предприятия, и то не всегда. На бирже ценность ненотированного предприятия можно подсчитать приблизительно, и для этого есть несколько методов. Как видно, между расчетной и реальной ценностью предприятия может быть большая разница. Окончательная реальная ценность фирмы может быть определена только тогда, когда все предприятие или хотя бы большая его часть продается.

В уходящем году было совершено несколько крупных сделок, в результате которых предприниматели получили реальные деньги от продажи своей доли. Так кто же сейчас или в ближайшее время может обнаружить на своем банковском счету больше всего денег?

Основанием для обзора стали крупные сделки, совершенные в этом году, в учет не приняты, например, изъятые в прежние годы дивиденды. Так, некоторые богатые предприниматели в последние годы забирали в качестве дохода собственников миллионы евро, но можно предположить, что не все полученные деньги они потратили и часть из них лежит на банковских счетах. Руководитель приватного банкинга Swedbank Свен Юргенсон на прошедшем весной клиентском семинаре сказал, что имущество двух третей клиентов приватного банкинга лежит на банковских счетах в качестве накоплений. SEB не смог назвать точную цифру, но заверил, что и у их клиентов накопления составляют большую часть имущества.

Так, в 2015 году Олег Осиновский забрал из фирмы Skinest Grupp в качестве дивидендов 17 миллионов евро. А в 2017 году в качестве дивидендов из фирмы Graanul Invest им было получено 14 миллионов евро.

Начиная с 2014 года, крупный собственник Merko Ehitus Тоомас Аннус забрал в качестве дивидендов из акционерного общества Riverito, в котором ему принадлежат 65,32 процента, то есть 40 миллионов евро как доход собственника. Этот список, конечно, намного длиннее.

Когда соучредитель и долгосрочный руководитель Starman Пеэтер Керн в мае 2014 года неожиданно умер, то через два года наследники явно получили более 39 миллионов евро, а Индрек Куйваллик – 17 миллионов евро. В конце 2016 года Starman продали финской телеком-компании Elisa.

Ниже приведем список тех, кто в уходящем году получил самый крупный доход от продажи акций.

Кристьян Раху – 269 миллионов евро

Кристьян Раху и другие руководители Utilitas продали за 320 миллионов евро 85 процентов акций своего предприятия. Собственники выплатили всем работникам предприятия премии в 50 000 евро (вместе с налогами), общая сумма которых составила 13 миллионов евро, а значит, у крупных собственников остались 307 миллионов евро.

Армин Кару. ФОТО: Eero Vabamaegi/

Армин Кару – 136 миллионов евро