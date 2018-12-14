У них больше всех денег

В новом рейтинге самых богатых людей Эстонии Äripäev оценил имущество крупного собственника отопительной фирмы Кристьяна Раху в 132,6 миллиона евро, с которыми он расположился на 12-й строчке рейтинга. В действительности Раху оказался более чем вполовину богаче. Инвестиционный фонд First State оценил ценность предприятия Utilitas в 376 миллионов и готов заплатить за 80-процентную долю 320 миллионов евро, ценность доли Раху в такой ситуации составляет 322 миллиона. Раху тут же получил 273 миллиона евро, пишет Postimees.
Когда дюжину лет назад крупный собственник строительной фирмы Merko Ehitus Тоомас Аннус был самым богатым человеком Эстонии, в ответ на запрос журналиста он предложил журналисту показать, где все эти деньги.
Он был прав: более-менее адекватно стоимоть имущества предпринимателей можно оценить в случае биржевого предприятия, и то не всегда. На бирже ценность ненотированного предприятия можно подсчитать приблизительно, и для этого есть несколько методов. Как видно, между расчетной и реальной ценностью предприятия может быть большая разница. Окончательная реальная ценность фирмы может быть определена только тогда, когда все предприятие или хотя бы большая его часть продается.
В уходящем году было совершено несколько крупных сделок, в результате которых предприниматели получили реальные деньги от продажи своей доли. Так кто же сейчас или в ближайшее время может обнаружить на своем банковском счету больше всего денег?
Основанием для обзора стали крупные сделки, совершенные в этом году, в учет не приняты, например, изъятые в прежние годы дивиденды. Так, некоторые богатые предприниматели в последние годы забирали в качестве дохода собственников миллионы евро, но можно предположить, что не все полученные деньги они потратили и часть из них лежит на банковских счетах. Руководитель приватного банкинга Swedbank Свен Юргенсон на прошедшем весной клиентском семинаре сказал, что имущество двух третей клиентов приватного банкинга лежит на банковских счетах в качестве накоплений. SEB не смог назвать точную цифру, но заверил, что и у их клиентов накопления составляют большую часть имущества.
Так, в 2015 году Олег Осиновский забрал из фирмы Skinest Grupp в качестве дивидендов 17 миллионов евро. А в 2017 году в качестве дивидендов из фирмы Graanul Invest им было получено 14 миллионов евро.
Начиная с 2014 года, крупный собственник Merko Ehitus Тоомас Аннус забрал в качестве дивидендов из акционерного общества Riverito, в котором ему принадлежат 65,32 процента, то есть 40 миллионов евро как доход собственника. Этот список, конечно, намного длиннее.
Когда соучредитель и долгосрочный руководитель Starman Пеэтер Керн в мае 2014 года неожиданно умер, то через два года наследники явно получили более 39 миллионов евро, а Индрек Куйваллик – 17 миллионов евро. В конце 2016 года Starman продали финской телеком-компании Elisa.
Ниже приведем список тех, кто в уходящем году получил самый крупный доход от продажи акций.
Кристьян Раху – 269 миллионов евро
Кристьян Раху и другие руководители Utilitas продали за 320 миллионов евро 85 процентов акций своего предприятия. Собственники выплатили всем работникам предприятия премии в 50 000 евро (вместе с налогами), общая сумма которых составила 13 миллионов евро, а значит, у крупных собственников остались 307 миллионов евро.
Армин Кару – 136 миллионов евро
Летом этого года крупные собственники Olympic EG Армин Кару и Яан Корпусов продали казино фирме с частным капиталом Novalpina Capital. Кару за свою долю в 45 процентов получил 130 миллионов евро, к которым прибавляются еще шесть миллионов от продажи пятипроцентной доли в дочернем предприятии Olympic Casino.
Яан Корпусов – 55 миллионов евро
Оставшийся на заднем плане в сделке с Olympic EG Яан Корпусов владел 28,8 миллиона акций, что составляло 19 процентов предприятия. На продаже акций Корпусов заработал 55 миллионов евро.
Анатолий Канаев – 50 миллионов евро
В конце марта этого года дело своей жизни продал собственник Транзитного центра Анатолий Канаев. Покупателем стала немецкая логистическая фирма Hamburger Hafen und Logistik. Ни одна из сторон точной суммы сделки не называет, говоря лишь, что речь идет о десятках миллионов евро. По данным Postimees, стоимость сделки составила 50,4 миллиона евро.
В момент продажи через паевое товарищество Kantauro Анатолию Канаеву принадлежали 99,52 процента, а его жене Алле Канаевой – 0,48 процента.
Прийт Койт – 22,5 миллиона евро
Прийт Койт – первый из шести членов правления Utilitas, с которым прежде единоличный собственник фирмы поделился долей. Койт получил 2,5 процента фирмы в мае 2014 года. Два года назад он получил в Utilitas Grupp еще 4,95 процента, после чего его доля в предприятии составила 7,33 процента.
Пеэтер Мянд – 15,6 миллиона евро
Летом этого года Eesti Energia выкупила крупнейшего в стране производителя ветряной энергии Nelja Energia. Ценой сделки стали 289 миллионов евро, к которым добавился долг фирмы в 204 миллиона евро, который новый собственник взял на себя. Кроме норвежского предприятия Vardar Eurus, у Nelja Energia в стране было несколько предприятий, три из которых заработали на сделке более 10 миллионов евро.
Для Пеэтера Мянда это была не первая крупная сделка и даже не самая большая. Например, он входил в число членов-основателей занимающегося лесным хозяйством предприятия Silvester, и заработал в первой половине прошлого десятилетия на продаже фирмы финско-шведской крупной корпорации Stora Enso по некоторым оценкам 31,1 миллиона евро.
Айвар и Мерит Берзин – 12,7 миллиона евро
Названные в СМИ самой богатой вильяндиской семейной парой, Берзины заработали на продаже Nelja Energia через фирму Vestman Energia 12 миллионов евро.
Юри Мыйз – 11,6 миллиона евро
И у Юри Мыйза продажа доли в Nelja Energia было далеко не первой прибылью от собственности. Первое вливание капитала Мыйз получил на смене столетий от продажи акций Hansapank. Деньги он вложил в новые бизнесы. На продаже доли в Nelja Energia он заработал 11,6 миллиона евро, но эти деньги не задержались на его банковском счету. Месяц назад появилось сообщение, что Мыйз и другой основатель Hansapank Ханнес Тамъярв, тоже продавший долю в Nelja Energia, на двоих приобрели по 20 процентов в фирме Roofit.solar, производящей покрытие для крыш, преобразующее солнечную энергию в электричество.
О стоимости сделки участники не говорят. Ханнес Таммъярв заработал на продаже доли в Nelja Energia 6,9 миллиона евро.