Пт, 14.12.2018
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Эстонская пловчиха установила рекорд на чемпионате мира

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Maria Romanjuk.

ФОТО: Dominic Ebenbichler / REUTERS

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде эстонская спортсменка Мария Романюк установила новый рекорд Эстонии в заплыве на 100 метров брассом, показав  результат 1.06,90.

Прежний рекорд Эстонии был улучшен на пять сотых и принадлежал также Романюк. Она установила его в прошлом году на ЧЕ по плаванию в Дании. Однако даже рекордное время не позволило Романюк пробиться в полуфинал - для этого рекорд необходимо было улучшать на шесть десятых секунды. Победителем квалификации стала американка Кеэти Мейли с результатом 1.03,76.

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