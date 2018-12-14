Эстонская пловчиха установила рекорд на чемпионате мира

Прежний рекорд Эстонии был улучшен на пять сотых и принадлежал также Романюк. Она установила его в прошлом году на ЧЕ по плаванию в Дании. Однако даже рекордное время не позволило Романюк пробиться в полуфинал - для этого рекорд необходимо было улучшать на шесть десятых секунды. Победителем квалификации стала американка Кеэти Мейли с результатом 1.03,76.