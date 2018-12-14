Департамент предупредил водителей об опасности, поджидающей на дорогах
14 декабря 2018, 10:26
Департамент шоссейных дорог призывает водителей в пятницу проявлять особое внимание на дорогах, поскольку местами на трассах отмечается гололедица.
Рано утром покрытие основных и крупных опорных дорог было сухим или влажным после обработки реагентами.
По данным службы погоды Эстонии, утром облачная погода, местами снег, наибольшая вероятность осадков на северном побережье. Температура преимущественно минусовая.
На дорогах сохраняется гололедица.