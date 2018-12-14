Правительство даст денег лютеранам, а они откажутся от требования вернуть им Нигулисте

Правительство и Евангелическо-лютеранская церковь Эстонии (EELC) достигли соглашения по вопросу принадлежности здания церкви Нигулисте в Таллинне: религиозная организация получит почти семь миллионов евро и откажется от требования вернуть ей здание.
Соглашение между правительством и церковью означает, что давний спор о владении зданием завершен. В Нигулисте сохранится музей и концертный зал, передает Rus.ERR.
«Стало ясно, что здание церкви Нигулисте останется филиалом Художественного музея. Это лучшее решение, означающее, что в Нигулисте по-прежнему можно будет демонстрировать бесценные художественные экспонаты, - сказал министр культуры Индрек Саар, добавив, что в Нигулисте - один из популярных концертных залов с великолепной атмосферой и акустикой.