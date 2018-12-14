«Смерть второй раз прошла так близко от меня»: жительница Валка оказалась на месте теракта в Страсбурге

«Это был второй раз в жизни, когда смерть так близко прошла возле меня», - говорит жительница Валка, главный редактор издания Северной Латвии Ziemeļlatvija Ингуна Йохансоне. Она находилась в Страсбурге в то самое время, когда террорист открыл огонь, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Йохансоне вместе с другими латвийскими журналистами на этой неделе посещала Европейский парламент. Уже в самом начале поездки все пошло не по плану. Во время полета во Франкфурт, выяснилось, что работники аэропорта бастуют. Поэтому во Францию пришлось добираться на поезде.
Во вторник вечером у компании было свободное время. Все отправились гулять. Йохансоне зашла и на рождественскую ярмарку, где купила в том числе фигурку ангела. «Возможно, этот ангел оберегал меня», - предполагает она, в то же время отмечая, что, очевидно, это было совпадение.
В любом случае неожиданно зазвонил ее телефон. Звонила коллега, которая хотела уже лечь спать, но ключи от номера были у Йохансоне, поэтому ей пришлось отправиться в гостиницу. «Сама, безусловно, находилась бы на рождественской ярмарке дольше», - признает главный редактор латвийской газеты. До трагических событий на ярмарке оставалось около десяти минут.
Йохансоне без проблем добралась до гостиницы. Некоторым ее коллегам так не повезло, поскольку после стрельбы был быстро перекрыт центр города.
Уже в гостинице жительница Валка узнала, что в центре Страсбурга произошла стрельба – всего в паре сотне метров от ее места ночевки.
На следующее утром Йохансоне попыталась попасть на рождественскую ярмарку, но ее туда не пустили. «Многие улицы были перекрыты, только некоторые небольшие были доступны».
Она узнала, что в это время полицейские с собаками разыскивали террориста.
«Это второй раз в моей жизни, когда выясняется, что я была на месте трагедии за десять минут до ее начала. Первый раз произошел в 2002 году, когда серийный убийца Юрий Устименко и его сообщник возле церкви Валка начали перестрелку с полицейскими. Мы вместе с ребенком и друзьями проходили мимо того самого места прямо перед перестрелкой, - вспоминает Йохансоне. – Может, действительно кто-то наверху оберегает меня...».