«Смерть второй раз прошла так близко от меня»: жительница Валка оказалась на месте теракта в Страсбурге

Йохансоне вместе с другими латвийскими журналистами на этой неделе посещала Европейский парламент. Уже в самом начале поездки все пошло не по плану. Во время полета во Франкфурт, выяснилось, что работники аэропорта бастуют. Поэтому во Францию пришлось добираться на поезде.

Во вторник вечером у компании было свободное время. Все отправились гулять. Йохансоне зашла и на рождественскую ярмарку, где купила в том числе фигурку ангела. «Возможно, этот ангел оберегал меня», - предполагает она, в то же время отмечая, что, очевидно, это было совпадение.

В любом случае неожиданно зазвонил ее телефон. Звонила коллега, которая хотела уже лечь спать, но ключи от номера были у Йохансоне, поэтому ей пришлось отправиться в гостиницу. «Сама, безусловно, находилась бы на рождественской ярмарке дольше», - признает главный редактор латвийской газеты. До трагических событий на ярмарке оставалось около десяти минут.

Йохансоне без проблем добралась до гостиницы. Некоторым ее коллегам так не повезло, поскольку после стрельбы был быстро перекрыт центр города.

Уже в гостинице жительница Валка узнала, что в центре Страсбурга произошла стрельба – всего в паре сотне метров от ее места ночевки.

На следующее утром Йохансоне попыталась попасть на рождественскую ярмарку, но ее туда не пустили. «Многие улицы были перекрыты, только некоторые небольшие были доступны».

Она узнала, что в это время полицейские с собаками разыскивали террориста.