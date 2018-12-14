14 декабря в России вступили в силу очередные изменения в ПДД - они должны облегчить жизнь велосипедистам и дипломатам. С начала года изменения в ПДД вводились уже семь раз, и даже в ГИБДД обещали ввести мораторий на внесение поправок, которые «всех замучили и запутали».
Однако, как пишет «Коммерсант», уже скоро правила могут поменять снова - как стало известно изданию, до 1 марта 2019 года МВД совместно с минтрансом должны представить правительству предложения по введению штрафа за самое распространенное нарушение ПДД - превышение скорости на 10-20 км/ч.
Какие изменения введены теперь?
С 14 декабря на российских дорогах начинает действовать понятие «велосипедная зона». В них велосипедисты смогут двигаться по всей ширине улицы и получат преимущество перед автомобилями. Для обозначения таких зон вводятся соответствующий дорожный знак и дублирующая его дорожная разметка.
Скорость движения в велосипедной зоне ограничивается 20 км/ч. Парковка на велосипедных и велопешеходных дорожках, а также ближе пяти метров от пересечения велосипедной или велопешеходной дорожки с проезжей частью запрещается.
Еще одно нововведение - дорожный знак «Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса» (обозначается латинскими буквами CD), запрещающий стоянку автомобилей без красных дипломатических номеров около зданий посольств и консульств. Если в зоне действия знака будет припаркован обычный автомобиль, его водителя оштрафуют на 500 рублей.