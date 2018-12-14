Еще один новый знак - «Пункт таможенного контроля». В зоне его действия представители таможенных служб смогут останавливать для досмотра как грузовые автомобили, так и легковые.

Не слишком ли часто?

В 2018 году изменения в ПДД уже вносились 3 января, 18 марта, 28 апреля, 1 июля, 7 сентября и 8 декабря.

Тема чрезмерного числа изменений обсуждалась в ходе конференции по безопасности движения, которая проходит в Москве на этой неделе. Тогда представители Госавтоинспекции МВД (ГИБДД) заявили, что необходимо ввести мораторий на поправки, так как граждане не успевают к ним адаптироваться.

«Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс», - заявил накануне руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.

Однако регулировать разработку новых правил МВД может только внутри своего ведомства, а последние изменения в ПДД были инициированы министерством транспорта России.

«В системе у себя мы договорились ввести некий мораторий на внесение изменений. Но, к сожалению, не можем обуздать те процессы, которые происходят вне нашего ведомства», - отмечал Митрошин.

Последние изменения

Предыдущие изменения в ПДД вступили в силу только на прошлой неделе - с 8 декабря право парковки на местах для инвалидов распространили на инвалидов III группы, водителям разрешили предъявлять инспекторам распечатку электронной версии полиса ОСАГО, а также освободили от обязанности вешать знак «Шипы».

Пользователей шипованных покрышек обязали размещать на заднем стекле знак «Шипы» («Ш») в апреле 2017 года, однако уже спустя год начальник Госавтоинспекции Михаил Черников назвал подобную практику «дурью».

Как пояснили в ГИБДД, знак был необходим, чтобы информировать других водителей о наличии шипов на покрышках, поскольку от этого зависит длина тормозного пути, однако сейчас, когда большинство машин оборудовано ABS и другими системами безопасности, это перестало быть актуальным.