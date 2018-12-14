Министерство обороны проиграло два сражения

«Это вызвало сильное и обоснованное противостояние жителей района. Поэтому для решения проблемы Сил обороны и расширения парковки мы предлагаем загрязненную территорию бывшей нефтебазы, находящуюся в непосредственной близости», - сказал Аллас.

Местонахождение выруской нефтебазы. ФОТО: Pm

По словам мэра, загрязнение в любом случае необходимо ликвидировать. В случае парковки Сил обороны требования к ликвидации экологического загрязнения будут намного ниже, утверждает Аллас. «То есть речь идет о проекте, в результате которого неиспользованный пустырь нашел бы разумное применение, был бы ликвидирован опасный с точки зрения экологии объект, вдобавок Силы обороны получили бы необходимую парковку. Все бы от этого выиграли», - пишет Аллас.

До сих пор Вырускому горсобранию не удалось принять решение относительно расширения городка Таара.

С Раади на окраину

Этой весной встретились мэр Тарту Урмас Клаас и тогдашний канцлер Минобороны Йонатан Всевиов. Последний рассказал Клаасу, что в Тарту на Раади планируется построить центр медицины катастроф и боевое училище, которое сейчас находится на территории Куперьяновского батальона в Выру.

Клаас, который в то же время вел войну против целлюлозного завода, в свою очередь предложил Всевиову другое: территория Сил обороны на Раади мешает городским планам развития, и почему бы Силам обороны не перенести свою деятельность в лес Тиксоя на окраину в сторону Таллинна. Там целых 55 гектаров земли. Город заплатит за то, чтобы в Тиксоя Силы обороны ждала та же ситуация, что на Раади.

Городок остается на Раади и расширяется там. В Тиксоя по-прежнему растут грибы.

На Раади Силы обороны используют 12 гектаров земли, еще 8 находится в запасе.

Клаас предложил министерству землю, которую город не контролирует. Территорией в Тиксоя заведует RMK, причем Центр управления лесами еще в марте сообщил городу, что не даст вырубить лес в зоне отдыха, расположенной неподалеку от города, для армейских нужд.

Сразу же активизировались жители окрестностей, которые пожаловались, что у них отбирают единственный грибной и ягодный лес, где так прекрасно гулять. Под Тарту леса преимущественно представляют собой болотистые заросли, а сосняк Тиксоя – редкое исключение.

Город обещал Минобороны, что детальная планировка будет начата в июне. Шли месяцы, и хотя законопроект об инициировании планировки ранней осенью даже мелькнул на повестке дня Тартуского горсобрания, он очень быстро оттуда исчез. К концу ноября город Тарту так и не сумел начать планировку.

Минобороны, у которого горели все сроки – проектирование должно было начаться в начале нового года, притормозило. Городок остается на Раади и расширяется там. В Тиксоя по-прежнему растут грибы.

Рухнули надежды города Тарту, что закрытая территория Сил обороны, от которой всего два километра до Ратушной площади, переедет от запланированных на Раади большого холла и многоквартирных домов.

Минобороны планирует бюджет на четыре года.

Центр медицины катастроф и боевое училище должны быть построены летом 2021 года.

За счет помещений боевого училища, которое сейчас располагается в Выру, можно увеличить число срочных служащих в Выру.

Заведующий отделом оборонных инвестиций Министерства обороны Кусти Сальм лаконично говорит, что есть самоуправления, сотрудничество с которыми влияет на развитие государственной обороны.