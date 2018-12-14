Министерство обороны проиграло два сражения
- Минобороны пытается расширяться, но местные жители против
- В Выру ему предлагают очистить территорию от загрязнения и строить там
- Под Тарту местные жители предпочитают грибы Силам обороны
Два плана, два тупика. Расходуя растущий оборонный бюджет, Минобороны неожиданно столкнулось с препятствиями, которые заставляют его менять планы в срочном порядке. Медлительные местные самоуправления не поспевают за стремительными планами развития государственной обороны, пишет Postimees.
Планы новых оборонных сооружений тормозят в коридорах власти местных самоуправлений. В течение последнего месяца Минобороны отказалось от плана переехать из центра Тарту на окраину в Тиксоя, поскольку город не смог вовремя инициировать детальную планировку.
В городе Выру застрял план Минобороны расширить прежнюю территорию Куперьяновского пехотного батальона, городок Таара, построив на участке земли к югу от него склады и парковки для военной техники, которые можно было бы использовать только в случае войны. В мирное время машины заводили бы несколько раз в год во время учений.
Этот план вызвал у жильцов соседних с военной парковкой домов страх и панику. Минобороны стали присылать письма, а открытое обращение к Вырускому горсобранию подписали 80 человек.
Яростное противостояние народа строительству военного городка Таара не удалось утихомирить и во время прошедших в Выру обсуждений.
Предложение мэра министерству звучит просто: выкупите загрязненную землю у частного собственника, очистите ее на деньги из оборонного бюджета, стройте там свои склады и парковки.
Выру сделал свое предложение
Мэр Выру, социал-демократ Анти Аллас (благодаря собранным на местных выборах 1507 голосам его называли выруским королем голосов) отправил Минобороны письмо, предложив отозвать ходатайство о планировке военного городка Таара и спланировать его на территории бывшей выруской нефтебазы, которая находится через дорогу от Куперьяновского батальона.
Нефтебаза находится в частной собственности, ее территория за десятилетия была столь сильно загрязнена, что она внесена в список объектов с остаточным загрязнением государственного значения. Предложение мэра министерству звучит просто: выкупите загрязненную землю у частного собственника, очистите ее на деньги из оборонного бюджета, стройте там свои склады и парковки. Во сколько обойдется очистка нефтебазы от загрязнения, сейчас никто не осмелится прогнозировать.
Для Сил обороны это означает проблему: охрана парковки по диагонали через дорогу намного сложнее, чем присмотр за большой парковкой, остающейся под боком у батальона. И другой вопрос: зачем тратить деньги из оборонного бюджета на ликвидацию загрязнения, если рядом у Минобороны есть своя земля, которую не надо очищать?
В письменном пояснении, отправленном Postimees, мэр Выру Аллас поясняет, что, по мнению горуправы, для расширения городка Таара и строительства военных парковок неразумно использовать установленные общей планировкой зеленую зону и территорию, предназначенную для жилья. Аллас указывает, что, по сути, это единственный новый жилой район в городе Выру, который может расширяться, к тому же люди, которые переехали туда жить, полагали, что планировка останется прежней, то есть строения Сил обороны не сдвинутся в сторону жилья. Участок земли находится в собственности Минобороны, за оградой военного городка. Аллас видит там новый жилой район. Что думает министерство о планах мэр о развитии недвижимости, неизвестно.
«Это вызвало сильное и обоснованное противостояние жителей района. Поэтому для решения проблемы Сил обороны и расширения парковки мы предлагаем загрязненную территорию бывшей нефтебазы, находящуюся в непосредственной близости», - сказал Аллас.
По словам мэра, загрязнение в любом случае необходимо ликвидировать. В случае парковки Сил обороны требования к ликвидации экологического загрязнения будут намного ниже, утверждает Аллас. «То есть речь идет о проекте, в результате которого неиспользованный пустырь нашел бы разумное применение, был бы ликвидирован опасный с точки зрения экологии объект, вдобавок Силы обороны получили бы необходимую парковку. Все бы от этого выиграли», - пишет Аллас.
До сих пор Вырускому горсобранию не удалось принять решение относительно расширения городка Таара.
С Раади на окраину
Этой весной встретились мэр Тарту Урмас Клаас и тогдашний канцлер Минобороны Йонатан Всевиов. Последний рассказал Клаасу, что в Тарту на Раади планируется построить центр медицины катастроф и боевое училище, которое сейчас находится на территории Куперьяновского батальона в Выру.
Клаас, который в то же время вел войну против целлюлозного завода, в свою очередь предложил Всевиову другое: территория Сил обороны на Раади мешает городским планам развития, и почему бы Силам обороны не перенести свою деятельность в лес Тиксоя на окраину в сторону Таллинна. Там целых 55 гектаров земли. Город заплатит за то, чтобы в Тиксоя Силы обороны ждала та же ситуация, что на Раади.
Городок остается на Раади и расширяется там. В Тиксоя по-прежнему растут грибы.
На Раади Силы обороны используют 12 гектаров земли, еще 8 находится в запасе.
Клаас предложил министерству землю, которую город не контролирует. Территорией в Тиксоя заведует RMK, причем Центр управления лесами еще в марте сообщил городу, что не даст вырубить лес в зоне отдыха, расположенной неподалеку от города, для армейских нужд.
Сразу же активизировались жители окрестностей, которые пожаловались, что у них отбирают единственный грибной и ягодный лес, где так прекрасно гулять. Под Тарту леса преимущественно представляют собой болотистые заросли, а сосняк Тиксоя – редкое исключение.
Город обещал Минобороны, что детальная планировка будет начата в июне. Шли месяцы, и хотя законопроект об инициировании планировки ранней осенью даже мелькнул на повестке дня Тартуского горсобрания, он очень быстро оттуда исчез. К концу ноября город Тарту так и не сумел начать планировку.
Минобороны, у которого горели все сроки – проектирование должно было начаться в начале нового года, притормозило. Городок остается на Раади и расширяется там. В Тиксоя по-прежнему растут грибы.
Рухнули надежды города Тарту, что закрытая территория Сил обороны, от которой всего два километра до Ратушной площади, переедет от запланированных на Раади большого холла и многоквартирных домов.
Минобороны планирует бюджет на четыре года.
Центр медицины катастроф и боевое училище должны быть построены летом 2021 года.
За счет помещений боевого училища, которое сейчас располагается в Выру, можно увеличить число срочных служащих в Выру.
Заведующий отделом оборонных инвестиций Министерства обороны Кусти Сальм лаконично говорит, что есть самоуправления, сотрудничество с которыми влияет на развитие государственной обороны.
«В последние годы оборонные инвестиции значительно увеличились, чтобы расширить инфраструктуру Сил обороны. Важно подчеркнуть, что развития государственной обороны в интересах эстонского государства и его жителей, а не только Министерства обороны и армии. Чрезвычайно важно, чтобы местные самоуправления чувствовали себя частью гособороны. Как правило сотрудничество с местными самоуправлениями идет хорошо, но местами возникают препятствия, которые влияют на развитие государственной обороны», - написал Сальм в отправленном Postimees комментарии.