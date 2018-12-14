Спортсменами года в Таллинне стали Анетт Контавейт и Эрик Ааслав-Каазик

Вчера вечером стали известны имена лучших таллиннских спортсменов и лучшей команды. Среди женщин лучшей была названа теннисистка Анетт Контавейт, среди мужчин – чемпион мира по водно-моторному спорту Эрик Ааслав-Каазик, а среди команд – баскетбольная BC Kalev/Cramo.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев поздравил победителей, поблагодарил всех номинантов за подаренные болельщикам эмоции, как в уходящем году, так и за всю их карьеру. «Сопереживание нашим спортсменам, радость от их побед и достижений стали для нашего общества объединяющей силой, также как праздники песни и танца, – сказал Белобровцев. – Верю, что достижения наших спортсменов – это лучший пример для молодежи, который вселяет веру в себя, помогая ставить цели и достигать их».
Признанная лучшей таллиннской спортсменкой года Анетт Контавейт оказалась в числе 16-и лучших на двух турнирах Grand Slam - Australian Open и Roland Garros, она входит в двадцатку лучших теннисисток мира. Тренер спортсменки – Найджел Сирс. Лучший таллиннский спортсмен года Эрик Ааслав-Каазик – чемпион мира и Европы 2018 по водно-моторному спорту в классе лодок F-125. Его тренер – Ахто Ааслав-Каазик.
Команда BC Kalev/Cramo – в десятый раз стала лучшей в Эстонии, участвовала в лиге VTB. Главный тренер команды – Дональдас Каириос, команду тренируют также Индрек Рейнбок и Рассел Бергман.
Среди юниоров лучшими стали Келли Сильдару и клуб «Аудентес».
Город награждает спортсменов в 24-й раз, торжественный прием состоялся в Сылеском спортивном клубе.