Спортсменами года в Таллинне стали Анетт Контавейт и Эрик Ааслав-Каазик

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев поздравил победителей, поблагодарил всех номинантов за подаренные болельщикам эмоции, как в уходящем году, так и за всю их карьеру. «Сопереживание нашим спортсменам, радость от их побед и достижений стали для нашего общества объединяющей силой, также как праздники песни и танца, – сказал Белобровцев. – Верю, что достижения наших спортсменов – это лучший пример для молодежи, который вселяет веру в себя, помогая ставить цели и достигать их».