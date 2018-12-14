Лукашенко назвал чепухой заявления, что Россия кормит Белоруссию

"Очень часто я читаю, слышу даже от сторонников нашего союза такие фразы: ну что мы кормим все время Беларусь? А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили", - заявил Лукашенко на пресс-конференции для российских СМИ в пятницу в Минске.

"Я когда это читаю, думаю, что если бы $100 млрд, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от нашего братского государства. Полная чепуха", - продолжил президент.