Пт, 14.12.2018
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Лукашенко назвал чепухой заявления, что Россия кормит Белоруссию

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Александр Лукашенко.

ФОТО: SCANPIX

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласен с мнением, что Россия кормит республику.

"Очень часто я читаю, слышу даже от сторонников нашего союза такие фразы: ну что мы кормим все время Беларусь? А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили", - заявил Лукашенко на пресс-конференции для российских СМИ в пятницу в Минске.

"Я когда это читаю, думаю, что если бы $100 млрд, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от нашего братского государства. Полная чепуха", - продолжил президент.

По его словам, Россия оказывает Белоруссии поддержку в виде кредитов, однако ставка по этим кредитам намного больше, чем ставка по кредитам МВФ. "Если мы от России, к примеру $4-5 млрд кредитов получили, то каждый год за их обслуживание платим $1,2 млрд", - отметил Лукашенко.

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