Развод и девичья фамилия: араб очаровал эстонку, чтобы выехать в Европу

Эта эстонка вышла замуж за араба Мохамеда в октябре 2016 года после короткого знакомства, поскольку все казалось таким красивым и желание мужчины искренним. После свадьбы женщина уехала в Эстонию и занялась оформлением визы и вида на жительство для мужа. Поскольку получить вид на жительство не удалось, Мохамед въехал в Эстонию по гостевой визе на два месяца. Но уже в первую неделю вспыхнули ссоры, муж обращался со своей женой-эстонкой недостойно, набросился на нее, причинил боль и страдания. Полиция завела уголовное дело, но виновник сбежал в Германию и до сегодняшнего дня скрывает своё местонахождение.

По словам юриста Eesti Õigusbüroo Тийны Мельдер такой случай в ее практике произошел впервые, и для суда это также редкое явление. «К счастью, подобные случаи пока не стали в Эстонии повседневной практикой, но есть опасность, что ситуация может поменяться в самое ближайшее время. Мир становится открытым, люди путешествуют все больше, и в нашем спешащем и закрывшемся обществе мы все жаждем нежности и любви. Именно это и обещают нам щедро распахнутые карие глаза обитателей дальних стран. К сожалению, старая истина права: не все то золото, что блестит. Брак – дело серьезное, которое влечет за собой помимо духовного союза целый ряд прав и обязанностей», - добавила Мельдер.