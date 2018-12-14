ACEA: продажи новых автомобилей в Эстонии ощутимо выросли
14 декабря 2018, 11:31
Рост продаж новых автомобилей в Литве за одиннадцать месяцев этого года был самым стремительным в Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).
В Литве в этом году продано 30 тыс. новых автомобилей - на 25,5% больше, чем в январе-ноябре прошлого года (23,9 тыс.). В Латвии продажи автомобилей за год выросли на 2,7% до 15,8 тыс., а в Эстонии - на 5,4% до 24,3 тыс.
Только в ноябре по сравнению с ноябрем 2017 года продажи автомобилей в Литве возросли на 17,2% до 2841, в Латвии - на 4,9% до 1341, в Эстонии они снизились на 0,1% до 2031.
Во всем ЕС продажи в этом году увеличились на 0,8% до 14,16 млн., а только в ноябре - упали на 8% до 1,121 млн.