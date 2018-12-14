ACEA: продажи новых автомобилей в Эстонии ощутимо выросли

В Литве в этом году продано 30 тыс. новых автомобилей - на 25,5% больше, чем в январе-ноябре прошлого года (23,9 тыс.). В Латвии продажи автомобилей за год выросли на 2,7% до 15,8 тыс., а в Эстонии - на 5,4% до 24,3 тыс.

Только в ноябре по сравнению с ноябрем 2017 года продажи автомобилей в Литве возросли на 17,2% до 2841, в Латвии - на 4,9% до 1341, в Эстонии они снизились на 0,1% до 2031.