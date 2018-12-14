Три литра алкоголя обошлись жителю Эстонии в 1400 евро

В смертельном страхе продавщица разрешила ворвавшемуся взять то, что он хотел. Дебошир с топорами забрал из холодильника два полуторалитровых Gin Long Drink и ушел, нанеся находящемуся на Варбласком шоссе в Тыстамаа магазину ущерб в шесть евро и 30 центов, пишет Pärnu Postimees.

Но три литра алкоголя дорого стоили нарушителю. В конце прошлой неделе в ходе договорного производства Пярнуский уездный суд признал Калева Тагакюла 1958 года рождения виновным в ограблении и приговорил его к трем годам тюрьмы.

«У Калева Тагакюла четыре действующих уголовных наказания, - говорит прокурор Марика Салмисту. – Смотря на назначенные ему наказания и его дальнейшее поведение, можно утверждать, что предыдущие условные наказания не выполняют своего назначения. Следующий шаг только тюрьма».

Необдуманное ограбление магазина – не единственная выходка, за которую суд наказан Тагакюла. Другие преступления были связаны с нетрезвым вождением, за которое его неоднократно приговаривали к условным срокам.