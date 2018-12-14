Рейнсалу называет обещание двойного гражданства опасным экспериментом

По словам Рейнсалу, те, кто обещают гражданам по рождению упразднить действующие сейчас ограничения на двойное гражданство, хотя переформировать политическую власть в Эстонии: «Гражданство – это очень серьезное дело, это основа отношений между человеком и государством. Я категорически заявляю: давайте не будет заниматься этими экспериментами». Он добавил, что сторонники двойного гражданства пытаются «замаскировать это темами умиления, социальной справедливости и сердобольности».

«Я категорически это отвергаю! Те, кто выходит с такими инициативами, в определенном смысле играют с будущим нашей национальной страны,– отметил Рейнсалу. – Весь спор вокруг гражданства пытаются представить гуманитарным вопросом. Это полная ложь! Вопрос гражданства – это вопрос политической власти в этой стране».

Баллотирующаяся в Рийгикогу новая партия «Eesti 200» считает, что запрет на двойное гражданство для граждан Эстонии по рождению нужно отменить по всему миру. Кроме того, по мнению партии, нужно прекратить выдавать серые паспорта рождающимся в Эстонии детям. Очень сильно против двойного гражданства выступает представленная в парламенте партия EKRE.

Рейнсалу считает одной из опасностей разрешения двойного гражданство – возникновение большого количества граждан России в Эстонии. Возможно, что многие граждане Эстонии по рождению возьмут российский паспорт только лишь по логистическим причинам, чтобы было проще ездить в Россию. «Так мы можем оказаться в ситуации, при которой у нас в Нарве будет, например, 90 процентов граждан России и примерно половина жителей Таллинна», – сказал Рейнсалу. Он сослался на то, что люди, получившие гражданство по натурализации, не могут иметь двойного гражданства, но их дети уже становятся гражданами Эстонии по рождению, а отнять гражданство у гражданина по рождению нельзя.

В качестве примера риска для безопасности Рейнсалу привел сегодняшние политические заявления России, согласно которым, эта соседствующая с Эстонией страна готова защищать своих граждан с оружием в руках. В то же время министр юстиции признал, что у Эстонии в действительности нет обзора людей с двойным гражданством, поскольку Эстония и Россия не обмениваются данными регистров.

По словам Рейнсалу, необходимо принять политическое решение, нужно ли ввести для имеющих двойное гражданство людей ограничение, например, для работы в вооруженных силах или учреждениях безопасности. «Образно – если у нас командующий вооруженными силами, у которого есть гражданство Эстонии по рождению и гражданство России, то по отношению к какой стране он должен быть лояльным? В ситуации, когда мы живем в сейсмически опасном с точки зрения безопасности и политики регионе, нельзя создавать такие очевидные конфликты и устраивать такие политические эксперименты»,– добавил он.

Обсуждение вопроса двойного гражданства абхазских эстонцев Рейнсалу прекратил бы раз и навсегда, поскольку абхазские эстонцы – граждане Эстонии по рождению.