Американский хоккей потрясла жестокость школьника

В одном из эпизодов этого ничем не примечательного матча случилось то, что повергло в шок и без того знакомую с различными инцидентами американскую общественность. Игрок «Грейпвайна» несколько раз нанёс сильнейшие удары клюшкой по спине лежавшему сопернику, и если бы не вмешательство арбитра, продолжал бы избивать жертву.

Nasty stick swinging attack at a high school hockey game just outside of Dallas.

Both teams play in the Metroplex High School Hockey league sponsored by the Dallas Stars.

The player swinging the stick has been suspended indefinitely. The kid getting attacked is fine. pic.twitter.com/W86zDjdz4L — Gino Reda (@GinoRedaTSN) December 12, 2018

По словам главы ассоциации хоккея Техаса Лукаса Рейда, нападавшему игроку предстоит пройти через специальные слушания, которые состоятся 8 января.

«Техасская любительская хоккейная ассоциация и федерация хоккея США усердно работали над тем, чтобы наш спорт был безопасным для хоккеистов-любителей всех возрастов. Эти усилия способствовали рекордному росту нашего филиала в последние шесть лет. Мы очень обеспокоены тем, что случилось в матче этих школьных команд. Были предприняты шаги по немедленному отстранению игрока-нарушителя на неопределённый срок до дисциплинарного слушания в январе. Таким поступкам не место в нашем спорте. Такие действия чрезвычайно редки и не показательны для игроков и их семей, которые участвуют в многочисленных матчах каждый сезон. Я не первый год работаю в хоккее и участвовал в различных дисциплинарных комиссиях. То, что я видел, было худшей вещью в моей жизни», — сказал Рейд.

По данным ассоциации, хоккеист, подвергшийся атаке, серьёзных травм избежал. Имя нападавшего не сообщается, так как он ещё не достиг совершеннолетия. Не исключено, что после подобного проступка у него возникнут проблемы с законом.

«В хоккее нет места подобным поступкам. Это было далеко за гранью», — отметил в комментариях на портале Yahoo один из североамериканских болельщиков по имени Дин. «Родителям этого ребёнка лучше задуматься о нормальной терапии для своего парня. Если они его не вылечат и он будет так поступать, когда станет взрослым, то им придется навещать его в тюрьме», — добавляет Дэрилл. «Пожизненный запрет на спорт на любом уровне», — предлагает комментатор с ником Garith.