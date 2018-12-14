Пт, 14.12.2018
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Американский хоккей потрясла жестокость школьника

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Jäähoki

ФОТО: Bruce Bennet/AP

Подросток из городка Юлесс в штате Техас неподалеку от Далласа, выступал за местную хоккейную команду района с романтическим названием Грейпвайн-Колливилль. Его команда принимала соперников из «Арлингтон Аттак» — обе команды входят в любительскую хоккейную ассоциацию Техаса, которая, в свою очередь, спонсируется «Даллас Старз» и является филиалом Федерации хоккея США, передает championat.com.

В одном из эпизодов этого ничем не примечательного матча случилось то, что повергло в шок и без того знакомую с различными инцидентами американскую общественность. Игрок «Грейпвайна» несколько раз нанёс сильнейшие удары клюшкой по спине лежавшему сопернику, и если бы не вмешательство арбитра, продолжал бы избивать жертву.

По словам главы ассоциации хоккея Техаса Лукаса Рейда, нападавшему игроку предстоит пройти через специальные слушания, которые состоятся 8 января.

«Техасская любительская хоккейная ассоциация и федерация хоккея США усердно работали над тем, чтобы наш спорт был безопасным для хоккеистов-любителей всех возрастов. Эти усилия способствовали рекордному росту нашего филиала в последние шесть лет. Мы очень обеспокоены тем, что случилось в матче этих школьных команд. Были предприняты шаги по немедленному отстранению игрока-нарушителя на неопределённый срок до дисциплинарного слушания в январе. Таким поступкам не место в нашем спорте. Такие действия чрезвычайно редки и не показательны для игроков и их семей, которые участвуют в многочисленных матчах каждый сезон. Я не первый год работаю в хоккее и участвовал в различных дисциплинарных комиссиях. То, что я видел, было худшей вещью в моей жизни», — сказал Рейд.

По данным ассоциации, хоккеист, подвергшийся атаке, серьёзных травм избежал. Имя нападавшего не сообщается, так как он ещё не достиг совершеннолетия. Не исключено, что после подобного проступка у него возникнут проблемы с законом.

«В хоккее нет места подобным поступкам. Это было далеко за гранью», — отметил в комментариях на портале Yahoo один из североамериканских болельщиков по имени Дин. «Родителям этого ребёнка лучше задуматься о нормальной терапии для своего парня. Если они его не вылечат и он будет так поступать, когда станет взрослым, то им придется навещать его в тюрьме», — добавляет Дэрилл. «Пожизненный запрет на спорт на любом уровне», — предлагает комментатор с ником Garith.

«Вот что происходит, когда люди в Техасе пытаются играть в хоккей. Они же ничего о хоккее не знают», — саркастически резюмировал Мэтт.

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