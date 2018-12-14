Полицейские вспоминают погибших коллег

В субботу исполняется 24 года с того дня, как на перекрестке Мяо в Ярвамаа в перестрелке погибли двое полицейских, еще один сотрудник правоохранительных органов был тяжело ранен.

«Безопасность — это нечто такое, о чем мы не думаем ежедневно и каждую минуту, и что должно быть в обществе непременно. Благодарю всех, кто неустанно действует во имя сохранения нашего общественного порядка и нашего чувства безопасности. В Эстонии жить прекрасно именно потому, что здесь безопасно»,- сказала министр внутренних дел Катри Райк.

В пятницу в 17:00 гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахе и гендиректор Департамента полиции безопасности Арнольд Синисалу возложат в Мяо венки к памятнику погибшим полицейским, поминальное слово скажет также капеллан Аго Ранд. Затем поминальная церемония продолжится в 18:00 концертом в церкви Пайде, где выступят оркестр полиции и погранохраны, а также несколько хоров с участием 150 хористов.

Монумент в Мяо установлен в память о дорожных полицейских из Ярва Мареке Лемминге и Арго Киви, которые 15 декабря 1994 года остановили в Мяо для проверки документов и груза грузовик «Камаз». Грузовик вез украденный накануне в Таллинне алкоголь. Во время осмотра груза из кабины грузовика вышел Андрей Илюхин и открыл огонь по полицейским. Марек Лемминг скончался на месте происшествия, а Арго Киви - по дороге в больницу.