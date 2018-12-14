Сравниваем цены: три частных дома, которые стоят меньше, чем двухкомнатная квартира в Таллинне

Средняя цена двухкомнатной квартиры в центре Таллинна - приблизительно 80 000 евро. За эти же деньги можно купить дом, стоит отъехать подальше от столицы.

ФОТО: KV.EE

Этот еще не совсем готовый к переезду дом может стать отличным жилищем для семьи покупателя. Внешние строительные работы закончены. Отделочные еще не завершены.

ФОТО: KV.EE

Главное здание построенной в 1870 году мызы ищет покупателя. В продаже недвижимость, состоящая из двух земельных участков. Дом требует ремонта. В 2000-м году его разделили на квартиры.

ФОТО: KV.EE