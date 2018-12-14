Сравниваем цены: три частных дома, которые стоят меньше, чем двухкомнатная квартира в Таллинне

За те же деньги, которые некоторые готовы выложить за двухкомнатную квартиру в центре Таллинна, можно приобрести красивый дом за его пределами, предлагает портал Kodustiil.
Средняя цена двухкомнатной квартиры в центре Таллинна - приблизительно 80 000 евро. За эти же деньги можно купить дом, стоит отъехать подальше от столицы.
Этот еще не совсем готовый к переезду дом может стать отличным жилищем для семьи покупателя. Внешние строительные работы закончены. Отделочные еще не завершены.
Главное здание построенной в 1870 году мызы ищет покупателя. В продаже недвижимость, состоящая из двух земельных участков. Дом требует ремонта. В 2000-м году его разделили на квартиры.
Построенный в начале сороковых годов прошлого века деревянный дом под камышовой крышей можно использовать и как дачу, и как дом для круглогодичного проживания. В доме пять комнат, из которых две - спальни.