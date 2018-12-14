Пт, 14.12.2018
Шоферы сравнивают пешеходов с камикадзе, которые нарочно выпрыгивают из-за кустов на «зебру». Сандер Кулламаа
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  • Сравниваем цены: три частных дома, которые стоят меньше, чем двухкомнатная квартира в Таллинне

Сравниваем цены: три частных дома, которые стоят меньше, чем двухкомнатная квартира в Таллинне

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ФОТО: KV.EE

За те же деньги, которые некоторые готовы выложить за двухкомнатную квартиру в центре Таллинна, можно приобрести красивый дом за его пределами, предлагает портал Kodustiil. 

Средняя цена двухкомнатной квартиры в центре Таллинна - приблизительно 80 000 евро. За эти же деньги можно купить дом, стоит отъехать подальше от столицы. 

1. Дом с тремя спальнями в Харьюмаа

ФОТО: KV.EE

Этот еще не совсем готовый к переезду дом может стать отличным жилищем для семьи покупателя. Внешние строительные работы закончены. Отделочные еще не завершены. 

2. Мыза Рахумяэ в Пыльвамаа на берегу реки Выханду с собственным островом

ФОТО: KV.EE

Главное здание построенной в 1870 году мызы ищет покупателя. В продаже недвижимость, состоящая из двух земельных участков. Дом требует ремонта. В 2000-м году его разделили на квартиры. 

3. Хутор Хансу в деревне Саарекюла на Сааремаа

ФОТО: KV.EE

Построенный в начале сороковых годов прошлого века деревянный дом под камышовой крышей можно использовать и как дачу, и как дом для круглогодичного проживания. В доме пять комнат, из которых две - спальни. 

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