Пт, 14.12.2018
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«123456, password и donald»: эксперты составили список худших паролей 2018 года

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Пароль. Иллюстративное фото.

ФОТО: PAWEL KOPCZYNSKI/REUTERS

Компания SplashData, специализирующаяся в области защиты данных, составила список 100 самых слабых паролей 2018 года. Первенство — уже пятый год кряду — вновь осталось за комбинацией цифр "123456" (первое место) и словом "password" ("пароль"), занявшим вторую строчку.

Антирейтинг основан на более чем пяти миллионах ключевых фраз, просочившихся в интернет за последний год. В 2018-м в списке дебютировал donald ("Дональд"), оказавшийся сразу на 23-м месте. Один из самых неудачных паролей года расположился рядом с двумя другими новичками: "aa123456" и "password1", пишет secuitylab.ru.

Как говорит глава SplashData Морган Слейн, пользователи не учатся на ошибках других, продолжая подвергать себя риску. Несмотря на получившие широкую огласку в СМИ утечки (например, недавнюю кибератаку на сеть отелей Marriott), люди продолжают использовать в качестве кодовой фразы простые, легко запоминаемые цифро-буквенные комбинации или имена знаменитостей (например, президента США Дональда Трампа), чего никогда не следует делать. 

Первые 25 паролей антирейтинга выглядит следующим образом

  1. 123456
  2. password
  3. 123456789
  4. 12345678
  5. 12345
  6. 111111
  7. 1234567
  8. sunshine
  9. qwerty
  10.  iloveyou
  11. princess
  12. admin
  13. welcome
  14. 666666
  15. abc123
  16. football
  17. 123123
  18. monkey
  19. 654321
  20. !@#$%^&*
  21. charlie
  22. aa123456
  23. donald
  24. password1
  25. qwerty123

Эксперты призывают быть внимательнее и не использовать один и тот же пароль для почты, интернет-банка и других онлайн-сервисов. Защищенный пароль должен содержать не менее восьми символов, включать цифры и буквы в верхнем и нижнем регистре, а также специальные символы (например, подчеркивания, доллара или процента). Сгенерировать надежную комбинацию помогут менеджеры паролей, такие как 1Password, LastPass или Dashlane.

Полный список небезопасных паролей можно посмотреть здесь.

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