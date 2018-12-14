«123456, password и donald»: эксперты составили список худших паролей 2018 года

Компания SplashData, специализирующаяся в области защиты данных, составила список 100 самых слабых паролей 2018 года. Первенство — уже пятый год кряду — вновь осталось за комбинацией цифр "123456" (первое место) и словом "password" ("пароль"), занявшим вторую строчку.
Антирейтинг основан на более чем пяти миллионах ключевых фраз, просочившихся в интернет за последний год. В 2018-м в списке дебютировал donald ("Дональд"), оказавшийся сразу на 23-м месте. Один из самых неудачных паролей года расположился рядом с двумя другими новичками: "aa123456" и "password1", пишет secuitylab.ru.
Как говорит глава SplashData Морган Слейн, пользователи не учатся на ошибках других, продолжая подвергать себя риску. Несмотря на получившие широкую огласку в СМИ утечки (например, недавнюю кибератаку на сеть отелей Marriott), люди продолжают использовать в качестве кодовой фразы простые, легко запоминаемые цифро-буквенные комбинации или имена знаменитостей (например, президента США Дональда Трампа), чего никогда не следует делать.
Первые 25 паролей антирейтинга выглядит следующим образом
- 123456
- password
- 123456789
- 12345678
- 12345
- 111111
- 1234567
- sunshine
- qwerty
- iloveyou
- princess
- admin
- welcome
- 666666
- abc123
- football
- 123123
- monkey
- 654321
- !@#$%^&*
- charlie
- aa123456
- donald
- password1
- qwerty123
Эксперты призывают быть внимательнее и не использовать один и тот же пароль для почты, интернет-банка и других онлайн-сервисов. Защищенный пароль должен содержать не менее восьми символов, включать цифры и буквы в верхнем и нижнем регистре, а также специальные символы (например, подчеркивания, доллара или процента). Сгенерировать надежную комбинацию помогут менеджеры паролей, такие как 1Password, LastPass или Dashlane.
Полный список небезопасных паролей можно посмотреть здесь.