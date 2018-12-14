«123456, password и donald»: эксперты составили список худших паролей 2018 года

Антирейтинг основан на более чем пяти миллионах ключевых фраз, просочившихся в интернет за последний год. В 2018-м в списке дебютировал donald ("Дональд"), оказавшийся сразу на 23-м месте. Один из самых неудачных паролей года расположился рядом с двумя другими новичками: "aa123456" и "password1", пишет secuitylab.ru.

Как говорит глава SplashData Морган Слейн, пользователи не учатся на ошибках других, продолжая подвергать себя риску. Несмотря на получившие широкую огласку в СМИ утечки (например, недавнюю кибератаку на сеть отелей Marriott), люди продолжают использовать в качестве кодовой фразы простые, легко запоминаемые цифро-буквенные комбинации или имена знаменитостей (например, президента США Дональда Трампа), чего никогда не следует делать.

Первые 25 паролей антирейтинга выглядит следующим образом

123456 password 123456789 12345678 12345 111111 1234567 sunshine qwerty iloveyou princess admin welcome 666666 abc123 football 123123 monkey 654321 !@#$%^&* charlie aa123456 donald password1 qwerty123

Эксперты призывают быть внимательнее и не использовать один и тот же пароль для почты, интернет-банка и других онлайн-сервисов. Защищенный пароль должен содержать не менее восьми символов, включать цифры и буквы в верхнем и нижнем регистре, а также специальные символы (например, подчеркивания, доллара или процента). Сгенерировать надежную комбинацию помогут менеджеры паролей, такие как 1Password, LastPass или Dashlane.