Болтон: встреча Путина и Трампа состоится лишь после возвращения Украине кораблей и моряков

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сказал, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не произойдет до тех пор, пока Россия не освободит задержанные в Черном море украинские корабли и их экипажи.
«Я не вижу обстоятельств в обозримом будущем, чтобы такая встреча могла состояться», - произнес Болтон, которого цитирует NEWSru со ссылкой на Reuters.
Советник пояснил, что непременным условием нового саммита будет освобождение российской стороной всех арестованных моряков и возвращение Киеву захваченных украинских кораблей.
Встреча президентов США и России должна была состояться на полях саммита G20 в Аргентине, который проходил c 30 ноября по 1 декабря, однако в последний момент Трамп ее отменил. Тогда в Вашингтоне заявили, что Путин сможет лично пообщаться с Трампом, как только инцидент, произошедший у берегов Крыма, будет улажен, передает «Интерфакс».
Решение об отмене встречи президент США принял после разговоров с Болтоном, а также с госсекретарем США Майклом Помпео и главой аппарата Белого дома Джоном Келли.
В Госдепартаменте США обвинили Россию в нарушении международного права. Глава американской дипломатии Майк Помпео подчеркнул, что Трамп хотел отправить «ясное и недвусмысленное послание, что такое поведение неприемлемо», передает радио «Свобода».
Меж тем Владимир Путин на пресс-конференции после саммита в Аргентине заявил, что ему кратко, «на ногах», удалось пообщаться с Трампом и изложить ему российскую версию инцидента в Чёрном море. Белый дом эти слова не комментировал.
В Совфеде считают, что Путину и не нужны переговоры с Трампом
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что встреча мировых лидеров должна проводиться на равных, либо она теряет смысл при такой постановке вопроса, которую озвучил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.
«Видимо, господин Болтон пребывает в иллюзии - либо пытается ее навязать, - что подтверждением встреч с президентом США американцы поощряют, а их отменой - наказывают партнеров. Это по определению не так. Саммиты лидеров мировых держав либо готовятся и проходят на равных, либо - при такой постановке вопроса - заведомо утрачивают смысл», - сказал Косачев «Интерфаксу».
По словам К.Косачева, смысл саммитов мировых лидеров, исходя из общей ответственности за решение глобальных проблем современности, заключается в том, чтобы обеспечивать их решение совместно и в интересах всего человечества.
«Сейчас же ситуация выглядит все более парадоксальным образом: получается, что это уже Киев своими провокациями лишает США свободы манёвра и управляет действиями Вашингтона, а не наоборот, как хотелось бы, подозреваю, господину Болтону и иже с ним», - считает сенатор.
Напомним, 25 ноября ВМС Украины сообщили, что пограничные корабли РФ «вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива» осуществили «агрессивные действия» против кораблей Военно-морских сил Украины - двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира - которые выполняли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.
Однако по версии России, три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ и вошли в территориальные воды. В результате российские пограничники задержали три корабля украинских Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», применив оружие. Ранения в результате инцидента получили сотрудник СБУ Василий Сорока, а также члены экипажей украинских кораблей Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.
Все 24 украинских моряка арестованы до 25 января 2019 года и являются подозреваемыми в уголовном деле, возбужденном ФСБ по ч. 3 ст. 322 («Незаконное пересечение государственной границы России») УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы.
В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.
Верховная Рада Украины 26 ноября одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти приграничных областях страны с 28 ноября на 30 дней, а сам глава государства заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией.
В Минобороны Украины также пообещали и впредь отправлять корабли в Керченский пролив даже под угрозой масштабной российской агрессии.
В российском парламенте при этом считают, что действия украинских властей могут привести к новой мировой войне. «Введенное военное положение, приведение войск в состояние боевой готовности ставят не только Европу, но и мир на грань войны. Хотелось бы, чтобы наши коллеги из европейских парламентов понимали, о чем идет речь, потому что та пропаганда и та информация, которую они сегодня получают, искажает действительность», - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Из-за обострения украинско-российского кризиса министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил распространить действие мониторинговой миссии ОБСЕ на Азовское море, а прибалтийские государства вслед за Великобританией призвали к ужесточению санкций против России.
Европейский совет единогласно принял решение о продлении санкций в отношении России на фоне кризиса вокруг Азовского моря и Керченского пролива.