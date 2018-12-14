Коллекция нарушений: в Таллинне у бабы Вали на «Субарике» появился конкурент?

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Цель открыток – заставить людей задуматься, что однажды нарушение правил может закончиться трагедией. «Прежние наказания не оказали ожидаемого влияния на получателей открыток, но, может, рождественская открытка заставит людей думать. Полиция не каждый день отправляет на домашний адрес рождественскую открытку. К счастью, два года подряд количество получателей уменьшается», - сказала ведущий чиновник по охране общественного порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

По словам Лойго, в среднем злостные нарушители – это мужчины 20-24 лет с основным образование и эстонским гражданством. Но карты получили и 18 женщин.

Причиной смерти людей на дорогах чаще всего является скорость.

Открытки отправили людям, которые в 2018 году совершили четыре или более нарушения ПДД. Всего открытки получили 432 человека, 32 из которых получали открытки и в прошлом году.

Больше всего нарушений у 60-летнего мужчины, который за десять месяцев совершил 12 нарушений. За последние пять лет на его счету более 30 проступков. 25 ноября в Таллинне он ехал по велосипедной дорожке на улице Логи, 17 октября он на 13 км/ч превысил скорость на Раннамяэ-теэ, где ограничение стоит в 50 км/ч. 9 октября он припарковался в Таллинне на улице Лоотси так, что сильно нарушил движение. 30 июня в Таллинне он ехал по улице Садама, где для передвижения нужно спецразрешение. 30 марта водитель проигнорировал знак запрета на въезд.

Получателям открыток выписаны 1500 денежных штрафов на общую сумму в 300 000 евро. 70 процентов получателей открыток совершили четыре дорожных нарушения, пятая часть – пять проступков. Максимальный денежный штраф, то есть 1200 евро, выписаны двум участникам дорожного движения. В 141 случае у водителей забрали права.

38 человек стали причинами 43 ДТП, в десяти авариях пострадали люди. В одном случае получатель открытки стал виновником ДТП, в котором погиб человек.

Среди нарушителей есть три человека, которых наказали за систематическое вождение без водительских прав. Два получателя открыток совершили нарушения только на велосипедах. Есть и человек, который пять раз был задержан непристегнутым.

155 нарушителей живет в Харьюмаа, из них 108 – в Таллинне. 30 получателей открыток живут в Ласнамяэ, 22 – в Пыхья-Таллинне, 17 – в Мустамяэ и 15 – в центре города. Из жителей Маарду открытки получили шесть человек, в волости Виймси – 12 человек и в волости Сауэ – 10 человек.

В Тарту отправили 36 открыток, в Нарву – 15, в Кохтла-Ярве – 14, в Пярну – девять, в Тапа – семь, в Вильянди – пять. Жители Раквере и Валга получили четыре открытки. В Йыхви, Хаапсалу, Силламяэ и Выру по три человека получили открытки.