Смотрите, какой ажиотаж вызвало открытие нового магазина Maxima XX!

«В наиболее густонаселенном районе Тарту мы открыли новый супермаркет, в котором на торговой площади около 1800 квадратных метров предлагаем местным жителям широкий выбор продуктов питания и товаров для дома», - сказал исполняющий обязанности исполнительного директора Maxima Eesti Марко Пыдер.

В ассортименте открытого в пятницу в 10:00 Maxima XX в Аннелинне насчитывается около 21 500 наименований товаров, в т.ч. богатый выбор отечественной продукции, свежие фрукты и овощи, товары для гурманов, а также свежие мясные, кулинарные и кондитерские изделия с кухни Maxima.

Общая площадь нового расположенного по адресу Калда-теэ, 15 торгового центра превышает 3000 квадратных метров. Помимо супермаркета Maxima XX в здании расположены аптека, магазин товаров для домашних животных и цветочный магазин, оптика, парикмахерская, а также посылочный автомат. На парковке торгового центра предусмотрены места для 154 автомобилей. Строителем торгового центра выступила компания Moodul Projekt.