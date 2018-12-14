Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1946

Открывшийся вновь в 1946 году концертный зал «Эстония» стал первым общественным зданием, восстановленным после войны. В этом можно заметить и попытки заискивания в первые годы советской власти, с целью заслужить в глазах эстонцев положительный имидж.

В конце 1944 года был объявлен архитектурный конкурс, на основании которого проектировщиком был выбран Алар Котли. Из здания были удалены все черты югендстиля, и дальнейшее развитие получил классицизм, которым Котли продолжил предвоенный традиционалистский архитектурный язык, использовавшийся им при проектировании канцелярии президента в Кадриорге. Различие было только в символике. Театральный зал был закончен в 1947 году, а пристройка со стороны Пярнуского шоссе в 1951 году.