Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1946

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Восстановление здания театра «Эстония», построенного перед Первой мировой войной, названо знаковым событием 1946 года. Проект: Армас Линдгрен и Вийви Лынн, 1908–1910. Строительство: 1911–1913. Восстановительный проект: Алар Котли, 1945. Строительство: 1945–1946 (1951). Реставрационный проект: Пеэп Янес, 1997.
Открывшийся вновь в 1946 году концертный зал «Эстония» стал первым общественным зданием, восстановленным после войны. В этом можно заметить и попытки заискивания в первые годы советской власти, с целью заслужить в глазах эстонцев положительный имидж.
В конце 1944 года был объявлен архитектурный конкурс, на основании которого проектировщиком был выбран Алар Котли. Из здания были удалены все черты югендстиля, и дальнейшее развитие получил классицизм, которым Котли продолжил предвоенный традиционалистский архитектурный язык, использовавшийся им при проектировании канцелярии президента в Кадриорге. Различие было только в символике. Театральный зал был закончен в 1947 году, а пристройка со стороны Пярнуского шоссе в 1951 году.