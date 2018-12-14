Песков: в Кремле по-прежнему считают обвинения США в адрес Бутиной необоснованными

В Кремле никак не отреагировали на признание россиянки Марии Бутиной, однако по-прежнему считают обвинения в ее адрес совершенно несостоятельными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, в Кремле не отреагировали. Мы еще раз повторяем, что все обвинения в ее адрес мы считаем абсолютно необоснованными, несостоятельными", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле отреагировали на признание Бутиной своей вины.
"Все остальное - это уже вопрос судебного разбирательства в США и вопрос защиты Бутиной, который на данной стадии мы не хотим комментировать", - добавил он.
"Давайте дождемся каких-то показаний. Гипотетические рассуждения вряд ли приемлемы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ждут ли Бутину какие-либо санкции по возвращении в Россию, если она даст показания против российских чиновников.
Накануне россиянка Бутина, находящаяся в тюрьме в США признала, что хотела завести сеть контактов среди республиканцев и в Национальной стрелковой ассоциации в США, сообщило агентство Bloomberg.
Кроме того, стало известно, что Бутина в суде признала вину в участии в заговоре против США.