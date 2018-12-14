Фуркад осудил российских биатлонистов

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад признался, что его отношение к россиянам Александру Логинову и Ирине Старых, отбывшим дисквалификацию за применение допинга, осталось неизменным.
«Я уже говорил, что думаю о Старых и Логинове. Я не боюсь называть их. Они знают, что я о них думаю. На их месте мне было бы стыдно. Но я не на их месте. Кажется, они всем довольны. Пусть так и будет», — приводит слова Фуркада Sportschau со ссылкой на телеканал ARD.
Сегодня, 14 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится мужская спринтерская гонка, в которой примут участие Фуркад и Логинов. 12 декабря австрийские правоохранительные органы предъявила обвинения членам сборной России, включая Логинова, в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года.