Фуркад осудил российских биатлонистов

«Я уже говорил, что думаю о Старых и Логинове. Я не боюсь называть их. Они знают, что я о них думаю. На их месте мне было бы стыдно. Но я не на их месте. Кажется, они всем довольны. Пусть так и будет», — приводит слова Фуркада Sportschau со ссылкой на телеканал ARD.