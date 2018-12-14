Пт, 14.12.2018
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Фуркад осудил российских биатлонистов

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Martin Fourcade.

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад признался, что его отношение к россиянам Александру Логинову и Ирине Старых, отбывшим дисквалификацию за применение допинга, осталось неизменным.

«Я уже говорил, что думаю о Старых и Логинове. Я не боюсь называть их. Они знают, что я о них думаю. На их месте мне было бы стыдно. Но я не на их месте. Кажется, они всем довольны. Пусть так и будет», — приводит слова Фуркада Sportschau со ссылкой на телеканал ARD.

Сегодня, 14 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится мужская спринтерская гонка, в которой примут участие Фуркад и Логинов. 12 декабря австрийские правоохранительные органы предъявила обвинения членам сборной России, включая Логинова, в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года.

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