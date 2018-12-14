Вопрос читателя: кто будет после учений убирать за кайтселийтчиками гильзы?

Читатель Pärnu Postimees интересуется, что необходимо делать, если почти через две недели после завершения учений «Ураган» (Orkaan) в зоне учений лежат патронные гильзы, остатки продовольственных пайков НАТО и прочее снаряжение.
В Пярнумаа учения «Ураган» проходили в волости Тори с двух сторон реки Пярну. Через несколько недель после учений то там, то тут можно было найти гильзы. В связи с этим в редакцию обратился читатель, которого интересует, кто отвечает за уборку.
По словам специалиста Пярнуской дружины Кайтселийта Яануса Мехикаса, после завершения учений кайтселийтчики убирают гильзы и приводят территорию в порядок. «Уборкой руководят начальник подразделений и поверхность земли осматривают ответственные за дружину», - объясняет Мехикас.
Поскольку учения проходят на большой территории и могут быть места, которые во время уборки не заметили, правильнее всего будет сообщить об этом специалистам дружины.
«Отметьте в письме как можно точнее, где обнаружили недостатки, и если можете, добавляйте фотографии», - рекомендует Мехикас.