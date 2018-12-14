Муж избил жену и угрожал отпилить ей ноги мотопилой

«Я отпилю тебе ноги!» – такие угрозы выкрикивал пьяный Валерий (45 лет) своей жене, пытаясь запустить мотопилу. Поскольку в тот день свихнувшийся муж уже избил ее ногами в живот, от него можно было ожидать чего угодно, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Таким оказалось солнечное 15 июня нынешнего года, когда между живущим в Вырумаа Валерием и его супругой вновь началась ссора, вылившаяся в избиение женщины. Следующий день был не лучше: Валерий в процессе очередного скандала ударил жену сломавшейся пополам шваброй по рукам, оставив на них царапины. 18 июня Валерий снова был пьян, и снова ссора с женой закончилась насилием: муж ударил супругу по лицу.
К этим четырем эпизодам насилия в близких отношениях добавилась драка со знакомым 7 июля в Вырумаа, когда опять пьяный Валерий ударил потерпевшего кулаками и один раз ногой по лицу, отчего у избитого образовался под глазом солидный синяк.
Все это описано в направленном 8 ноября в Выруский дом правосудия уголовном деле Валерия. Лыунаская окружная прокуратура обвиняет его в пяти эпизодах преступлений, четыре из которых относятся к насилию в близких отношениях и угрозам отпилить жене ноги мотопилой.
Условное или реальное заключение
Прокурор потребовал для Валерия наказания по совокупности в виде лишения свободы на полтора года условно, если подсудимый за два года и три месяца не совершит нового преступления, будет подчиняться контролю и бросит пить.
Условное наказание в случае преступлений, связанных с семейным насилием, весьма распространено, поскольку всегда остается надежда на то, что, оставшись на свободе, драчун при помощи социальных программ сможет снова стать нормальным человеком. Например, ему запретят употреблять спиртное, направят на лечение ненависти к психологу, чтобы выявить корни насилия и удалить источник ненависти.
Но судья Эркки Хирсник решил вернуть уголовное дело Валерия в прокуратуру, поскольку обвинитель, по его оценке, беспочвенно отказался от права потребовать для агрессивного человека реального наказания.
«По моей оценке, наказание Валерия нужно обратить к реальному исполнению, - написал Хирсник в вынесенном 23 ноября постановлении. - Если есть достаточно серьезное основание полагать, что обвиняемый совершит новые преступления, его нельзя оставлять на свободе».
Прошлое много говорит о Валерии
В пользу отправки Валерия в тюрьму говорит его уголовное прошлое, в котором количество обвинительных приговоров собралось в двузначное число. Чаще всего его наказывали за кражи и управление автомобилем на пьяную голову, а также за совершение преступлений во время испытательного срока по условному наказанию, а также причинении телесных повреждений супруге.
В последний раз Тартуский уездный суд наказал его в декабре 2014 года за пьяное вождение и нанесение телесных повреждений и приговорил его к одному году и трем месяцам лишения свободы, из которых осужденный должен был реально отбыть один месяц. Остальной срок был оставлен не приводимым в исполнение, если во время испытательного срока Валерий будет вести себя хорошо и не будет пить.
«Этот запрет Валерий тут же начал нарушать, так что уголовный надзирающий был вынужден подать в суд внеочередной доклад»,- признал Эркки Хирсник. Валери. грозила тюрьма, но суд пошел ему навстречу и оставил его на свободе при условии, что он начнет лечиться от алкоголизма.
Но из этого ничего не вышло: Валерий продолжил пить и решением суда от 2 ноября 2015 года его отправили в тюрьму. Оттуда он освободился досрочно в мае 2016 года и до лета этого года воздерживался от правонарушений.
Стресс заставляет пить
Сам Валерий ранее объяснял, что пьет из-за стресса. «Я, Валерий, употреблял алкоголь потому, что был и нахожусь в стрессе, поскольку моя жена сама сильно пьет с чужими людьми и это видят трое наших маленьких детей, а родственники жены провоцируют меня», - указано в его письменных объяснениях от 2015 года. Нельзя сказать, что он не пытался измениться. Так, в вынесенном судом летом 2015 года постановлении написано, что Валерий прошел реабилитационную программу по избавлению от ненависти, стоит в очереди на лечение от алкоголизма и ему назначено время приема у психиатра.
Теперь имеющий случайные подработки Валерий вновь оказался перед возможностью попасть в тюрьму, поскольку судья больше не верит, что он, оставшись на свободе, может измениться – отказаться от пьянок и драк.
Судья: Валерий не умеет пить
«Главным источником угрозы совершения новых преступлений является алкоголь, - считает Хирсник. – Валерий – человек, который не умеет пить: в нетрезвом состоянии он часто становится агрессивным. Но это не мешает ему употреблять огромное количество алкоголя. У меня нет никаких оснований полагать, что в дальнейшем Валерий будет держаться от алкоголя подальше. Во время предыдущего уголовного процесса Валерия неоднократно пытались отвадить от спиртного, но не добились в этом никакого успеха».
Таким образом, прогноз возникновения рецидива, по словам Хирсника, не может быть положительным: «Весьма вероятно, что обвиняемый начнет совершать новые преступления. А это значит, что его нельзя освобождать от тюремного заключения».
Эксперт: к угрозам убийства нужно относиться серьезно
Ситуацию, когда пьяный мужчина с мотопилой в руках угрожает, что отпилит жене ноги, то есть речь идет об угрозе убийства, в любом случае нужно воспринимать всерьез, считает руководитель Юго-Восточного отделения полиции Хельмер Хяллик, защитивший магистерскую работу по теме семейного насилия.
«Если здоровье жены и детей в опасности, то это, конечно, не обычная история», - считает он.
Несмотря на то, что большая часть мужчин, протрезвев, говорят, что они не всерьез обещали женам «прибить» их, в критический момент, по словам, Хяллика это вполне реально угрожает безопасности жены и детей: «Если муж раньше применял насилие, жертва может испытывать страх смерти».
Нередко находятся дети, которые не в состоянии вытерпеть происходящее с матерью и сами звонят в полицию: «Ребенок звонит и говорит, что папа убивает маму».
С июня прошлого года по июль года нынешнего полиция Вырумаа получила 375 вызовов, связанных с семейным насилием. Из Валгамаа таких поступило 309, а из Пыльвамаа – 270.
Уголовный стаж Валерия приближается к 23 годам
Уголовная биография Валерия началась еще в 1995 году, когда тогда еще 22-летнего мужчину Валгаский уездный суд осудил за кражу.
Согласно характеристике из Тартуской тюрьмы, Валерий был наказан 11 раз, и пять раз он реально сидел в тюрьме. Его наказывали за управление автомобилем в нетрезвом виде, кражи, уклонение от наказания и нанесение телесных повреждений.
«Тяжесть преступлений остается той же, но насилия стало больше»,- говорится в тюремной справке. Валерий подвержен чужому влиянию и не может сказать нет даже в том случае, если образ его действий может принести нежелательные последствия.
По оценке чиновника по уголовному надзору, Валерию важно очень серьезно заняться своей алкогольной зависимостью, наладить отношения с детьми и женой и найти нормальную работу. В сложные времена он употреблял алкоголь четыре-пять раз в неделю, а пьяным совершал поступки, в которых, по его словам, после раскаивался.
Прокурор: составим новое обвинительное заключение
Поскольку о договорном производстве речи больше не идет, прокуратура составит новое обвинительное заключение и его придется снова рассмотреть в суде в порядке общего производства.
По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Меэлиса Юурсоо, это естественно, что суд дает свою оценку договоренности, заключенной между прокуратурой и обвиняемым.
«Приговор в Эстонии выносит суд и, исходя из этого, суд может отказаться от утверждения договоренности, - сказал Юурсоо. – В данном случае суд это сделал, поэтому теперь дело будет рассматриваться в общем порядке. В таком случае суд оценит все доказательства, выслушает участников процесса и проведет судебные прения, в ходе которых стороны смогу обосновать свои позиции».
По словам Юурсоо, прокуратура потребовала для Валерия условного наказания по той причине, что до событий июня и июля и после них обвиняемый вел себя законопослушно: «в короткий срок, употребив алкоголь, обвиняемый вновь становится агрессивным. Три эпизода насилия произошли в течение трех дней, а четвертый - меньше, чем через месяц после первого».
Но поскольку к сегодняшнему моменту новых правонарушений Валерий не совершил и выразил желание жить законопослушной жизнью, прокуратура ходатайствовала для начала о лишении свободы условно на полтора года с испытательным сроком в два года и три месяца.