Муж избил жену и угрожал отпилить ей ноги мотопилой

Эксперт: к угрозам убийства нужно относиться серьезно

Ситуацию, когда пьяный мужчина с мотопилой в руках угрожает, что отпилит жене ноги, то есть речь идет об угрозе убийства, в любом случае нужно воспринимать всерьез, считает руководитель Юго-Восточного отделения полиции Хельмер Хяллик, защитивший магистерскую работу по теме семейного насилия.

«Если здоровье жены и детей в опасности, то это, конечно, не обычная история», - считает он.

Несмотря на то, что большая часть мужчин, протрезвев, говорят, что они не всерьез обещали женам «прибить» их, в критический момент, по словам, Хяллика это вполне реально угрожает безопасности жены и детей: «Если муж раньше применял насилие, жертва может испытывать страх смерти».

Нередко находятся дети, которые не в состоянии вытерпеть происходящее с матерью и сами звонят в полицию: «Ребенок звонит и говорит, что папа убивает маму».

С июня прошлого года по июль года нынешнего полиция Вырумаа получила 375 вызовов, связанных с семейным насилием. Из Валгамаа таких поступило 309, а из Пыльвамаа – 270.

Уголовный стаж Валерия приближается к 23 годам

Уголовная биография Валерия началась еще в 1995 году, когда тогда еще 22-летнего мужчину Валгаский уездный суд осудил за кражу.

Согласно характеристике из Тартуской тюрьмы, Валерий был наказан 11 раз, и пять раз он реально сидел в тюрьме. Его наказывали за управление автомобилем в нетрезвом виде, кражи, уклонение от наказания и нанесение телесных повреждений.

«Тяжесть преступлений остается той же, но насилия стало больше»,- говорится в тюремной справке. Валерий подвержен чужому влиянию и не может сказать нет даже в том случае, если образ его действий может принести нежелательные последствия.

По оценке чиновника по уголовному надзору, Валерию важно очень серьезно заняться своей алкогольной зависимостью, наладить отношения с детьми и женой и найти нормальную работу. В сложные времена он употреблял алкоголь четыре-пять раз в неделю, а пьяным совершал поступки, в которых, по его словам, после раскаивался.

Прокурор: составим новое обвинительное заключение

Поскольку о договорном производстве речи больше не идет, прокуратура составит новое обвинительное заключение и его придется снова рассмотреть в суде в порядке общего производства.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Меэлиса Юурсоо, это естественно, что суд дает свою оценку договоренности, заключенной между прокуратурой и обвиняемым.

«Приговор в Эстонии выносит суд и, исходя из этого, суд может отказаться от утверждения договоренности, - сказал Юурсоо. – В данном случае суд это сделал, поэтому теперь дело будет рассматриваться в общем порядке. В таком случае суд оценит все доказательства, выслушает участников процесса и проведет судебные прения, в ходе которых стороны смогу обосновать свои позиции».

По словам Юурсоо, прокуратура потребовала для Валерия условного наказания по той причине, что до событий июня и июля и после них обвиняемый вел себя законопослушно: «в короткий срок, употребив алкоголь, обвиняемый вновь становится агрессивным. Три эпизода насилия произошли в течение трех дней, а четвертый - меньше, чем через месяц после первого».

Но поскольку к сегодняшнему моменту новых правонарушений Валерий не совершил и выразил желание жить законопослушной жизнью, прокуратура ходатайствовала для начала о лишении свободы условно на полтора года с испытательным сроком в два года и три месяца.