Лукашенко опасается, что Россия проглотит Белоруссию

«Если бы мы не получили заверения и не было бы соглашения о том, что с каждым годом в Белоруссии и России жизнь людей будет улучшаться, а также условия для субъектов хозяйствования, для всего того, чтобы развивать эту интеграцию. Сегодня не мытьем, так катаньем это перечеркивается», - сказал Лукашенко.

По его словам, именно поэтому появились разговоры, что интеграция проваливается. «Подождите, мы еще с президентом [России Владимиром Путиным] не встречались, если уж мы не договоримся, тогда вот здесь будет зиять огромная дыра в фундаменте нашей интеграции - в финансово-экономических основах», - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что решения российского руководства нарушают дух и букву прежних договоренностей, «например, в сфере определения цен на газ». По его словам, ранее с российской стороной были достигнуты договоренности о проведении в середине года переговоров о цене на газ до 2025 года, однако российская сторона не стала даже рассматривать этот вопрос. «Мы требуем исполнения договоренностей по созданию равных условий для субъектов хозяйствования», - подчеркнул он.

Он также призвал журналистов помочь восстановить мир и согласие между славянами. «Хотя бы потому, что очагом конфликтов часто становится именно медийное пространство, надо осознавать ответственность за каждое написанное и сказанное слово». Как заявил президент, если такое слово «рушит мир и калечит судьбы людей, то ставит журналиста в один ряд с солдатами, стреляющими на поражение». Не меньший вред обществу наносит и общий депрессивный информационный фон. «Цензуры быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого», - сказал Лукашенко.

Лукашенко: российский рынок Белоруссии выгоден, но сосредотачиваться на нем одном не будут

Намерения о сотрудничестве Лукашенко подтвердил и на встрече с губернатором Республики Карелия Артуром Парфенчиковым. Его слова приводит портал «Белорусские новости».

«Нам ваш рынок выгоден. Потому что он рядом. Этот рынок, можно даже сказать, премиальный. И мы готовы с вами сотрудничать. Но таким образом, чтобы установленный у вас баланс не нарушать. Более того, мы вам помогаем и будем помогать, если в этом есть необходимость, понимая, что мы себе конкуренцию создаем. Но у братских государств не должно быть такого подхода. Мы должны помогать», - сказал Лукашенко.

«Я абсолютно уверен, если не будет препятствий, нам российского рынка навсегда хватит. Потому что России есть что производить, что пользуется спросом на мировых рынках. Поэтому надо замещать эту продукцию», - заявил Лукашенко. Он привел в пример Китай, который отказался от сои из США, в связи с чем есть возможность для расширения экспортных поставок из России.

По его словам, в последнее время часто можно слышать о том, что Россия закрывает поставки той или иной белорусской продукции. «Обычная конкуренция», - подчеркнул Лукашенко, добавив, что в Белоруссии с советских времен сохранены и даже ужесточены ГОСТы.

«Мы начали развивать, терпели. Потому что у вас были какие-то технические регламенты, а у нас - ГОСТы, у нас натуральное, а у вас - с добавками. У вас дешевле в силу этого, а у нас дороже. И мы не могли конкурировать после распада Союза на этих рынках, потому что население было небогатое. Нам трудно было конкурировать, потому что натуральное дороже стоило. Но я тогда жестко поставил задачу: будем терпеть, посмотрите - через два-три года ситуация изменится. Люди не будут все время бедными и будут склонны даже за последние деньги покупать натуральное. Так и произошло», - заявил Лукашенко.