Лукашенко опасается, что Россия проглотит Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что под предлогом «глубокой интеграции» Москва хочет инкорпорировать Белоруссию в состав России. Его слова приводит NEWSru со ссылкой на «Интерфакс».
Лукашенко сказал, что ему поступают предложения о более глубокой интеграции в Союзном государстве. «А некоторые напрямую говорят: вы пока не готовы, чтобы шестью областями [войти] в состав России. Ну, значит, и точка», - сказал Лукашенко на пресс-конференции для российских журналистов в Минске.
«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России, - заявил Лукашенко. - Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны».
Он подчеркнул, что интеграция Белоруссии и России должна развиваться «во имя единения народов» и без «закулисных махинаций» и призвал исполнять Союзный договор «и идти шаг за шагом по выполнению этих соглашений».
При этом он заявил, что в Белоруссии никогда не будет такой ситуации, как на Украине. «Никогда не будет так, как на Украине. Только идиот в Белоруссии после меня может на это пойти. Это величайшее достояние - Союз Беларуси и России, эти отношения, никакие нефтяные проблемы их не разорвут», - сказал белорусский лидер.
Он также заявил, что республика остается приверженной интеграции, и Россия остается стратегическим партнером и союзником Белоруссии, но при условии «железобетонного» исполнения достигнутых договоренностей. Говоря о проблемах в белорусско-российской интеграции, Лукашенко вместе с тем отметил, что между государствами есть духовная связь, которую никто не разорвет. «Посмотрите, сколько мы вложили в эти духовные святыни. Это огромные средства, мы это делали осознанно», - сказал Лукашенко.
По его словам, оба государства всегда находили взаимопонимание в ходе 20-летнего сотрудничества. «Очевидно, что любые проблемы могут быть решены только сообща и только через сотрудничество. Об этом свидетельствует и череда международных саммитов - „двадцатки“, ЕАЭС, ОДКБ. Ответить на глобальные вызовы современности способны только мощные интеграционные объединения», - отметил Лукашенко.
Он также опроверг бытующее мнение о том, что Россия «кормит» Республику. «Очень часто я читаю, слышу даже от сторонников нашего союза такие фразы: ну что мы кормим все время Беларусь? А некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж $100 млрд отвалили», - заявил Лукашенко, назвав эту информацию «полной чепухой».
По его словам, Россия оказывает Белоруссии поддержку в виде кредитов, однако ставка по этим кредитам намного больше, чем ставка по кредитам МВФ. «Если мы от России, к примеру $4-5 млрд кредитов получили, то каждый год за их обслуживание платим $1,2 млрд», -отметил президент Белоруссии, слова которого приводит ТАСС.
Кроме того, он заявил, что Белоруссия до 2024 года может потерять по разным оценкам до 10,8 млрд долларов из-за налогового маневра в РФ. По его словам, в этой ситуации «разрушается основа Союза Белоруссии и России, в который РФ [Белоруссию] звала».
«Если бы мы не получили заверения и не было бы соглашения о том, что с каждым годом в Белоруссии и России жизнь людей будет улучшаться, а также условия для субъектов хозяйствования, для всего того, чтобы развивать эту интеграцию. Сегодня не мытьем, так катаньем это перечеркивается», - сказал Лукашенко.
По его словам, именно поэтому появились разговоры, что интеграция проваливается. «Подождите, мы еще с президентом [России Владимиром Путиным] не встречались, если уж мы не договоримся, тогда вот здесь будет зиять огромная дыра в фундаменте нашей интеграции - в финансово-экономических основах», - сказал Лукашенко.
Он также добавил, что решения российского руководства нарушают дух и букву прежних договоренностей, «например, в сфере определения цен на газ». По его словам, ранее с российской стороной были достигнуты договоренности о проведении в середине года переговоров о цене на газ до 2025 года, однако российская сторона не стала даже рассматривать этот вопрос. «Мы требуем исполнения договоренностей по созданию равных условий для субъектов хозяйствования», - подчеркнул он.
Он также призвал журналистов помочь восстановить мир и согласие между славянами. «Хотя бы потому, что очагом конфликтов часто становится именно медийное пространство, надо осознавать ответственность за каждое написанное и сказанное слово». Как заявил президент, если такое слово «рушит мир и калечит судьбы людей, то ставит журналиста в один ряд с солдатами, стреляющими на поражение». Не меньший вред обществу наносит и общий депрессивный информационный фон. «Цензуры быть не должно, но должны быть внутренний авторский самоконтроль и умение соблюдать баланс черного и белого», - сказал Лукашенко.
Лукашенко: российский рынок Белоруссии выгоден, но сосредотачиваться на нем одном не будут
Намерения о сотрудничестве Лукашенко подтвердил и на встрече с губернатором Республики Карелия Артуром Парфенчиковым. Его слова приводит портал «Белорусские новости».
«Нам ваш рынок выгоден. Потому что он рядом. Этот рынок, можно даже сказать, премиальный. И мы готовы с вами сотрудничать. Но таким образом, чтобы установленный у вас баланс не нарушать. Более того, мы вам помогаем и будем помогать, если в этом есть необходимость, понимая, что мы себе конкуренцию создаем. Но у братских государств не должно быть такого подхода. Мы должны помогать», - сказал Лукашенко.
«Я абсолютно уверен, если не будет препятствий, нам российского рынка навсегда хватит. Потому что России есть что производить, что пользуется спросом на мировых рынках. Поэтому надо замещать эту продукцию», - заявил Лукашенко. Он привел в пример Китай, который отказался от сои из США, в связи с чем есть возможность для расширения экспортных поставок из России.
По его словам, в последнее время часто можно слышать о том, что Россия закрывает поставки той или иной белорусской продукции. «Обычная конкуренция», - подчеркнул Лукашенко, добавив, что в Белоруссии с советских времен сохранены и даже ужесточены ГОСТы.
«Мы начали развивать, терпели. Потому что у вас были какие-то технические регламенты, а у нас - ГОСТы, у нас натуральное, а у вас - с добавками. У вас дешевле в силу этого, а у нас дороже. И мы не могли конкурировать после распада Союза на этих рынках, потому что население было небогатое. Нам трудно было конкурировать, потому что натуральное дороже стоило. Но я тогда жестко поставил задачу: будем терпеть, посмотрите - через два-три года ситуация изменится. Люди не будут все время бедными и будут склонны даже за последние деньги покупать натуральное. Так и произошло», - заявил Лукашенко.
Он отметил, что в условиях атаки в отношении белорусской продукции поставлена задача диверсифицировать рынки. «Это аксиома для любого государства. Нельзя замыкаться даже на самое дружественное и братское государство - один рынок, не имея других», - считает белорусский лидер. Поэтому Беларусь стремится сбалансировать свой экспорт, чтобы поставлять примерно по трети объемов на российский рынок, в Евросоюз, другие страны. «Если Россия дальше будет проводить такую политику, мы, конечно, будем уходить на другие рынки», - заявил Лукашенко.