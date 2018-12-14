Пт, 14.12.2018
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Британский полицейский изнасиловал 13-летнюю девочку на заднем сидении служебного автомобиля

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Признанный виновным в изнасиловании полицейский.

ФОТО: twitter.com

Вчера британского полицейского, который изнасиловал 13-летнюю девочку на заднем сидении служебного автомобиля, приговорили к 25 годам тюрьмы, передает Postimees.

30-летний констебль Айан Науд, который во время совершения преступления работал в подразделении, занимающемся несовершеннолетними, сказал в суде, что половой акт с девочкой произошел по согласию.

В суде выяснилось, что констебль за три дня до изнасилования посетил дом девочки, чтобы расследовать возможный случай домашнего насилия. После этого он вновь приехал к дому девочки, посадил ее в машину и изнасиловал на заднем сидении.

Оглашая приговор, судья сказал, что полицейский воспользовался своими служебными полномочиями для удовлетворения собственных желаний.

Как оказалось, это был не единственный случай. В ходе расследования выяснилось, что полицейского подозревали в сексуальном использовании уже на прежнем месте работы.

Также обнаружилось, что Науд в соцсетях представлялся 15-летнем юношей и обменивался с несовершеннолетними сообщениями сексуального характера.

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