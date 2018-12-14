Новый музей в Венеции вернет туристов в XX век с помощью современных гаджетов

В Местре, одном из районов Венеции, официально открылся новый музей M9 или Museo 900. Его посетителям предлагают погрузиться в XX век с помощью новейших технических гаджетов. Сотрудники учреждения отмечают, что музей придется по душе тем, кто интересуется одним из самых важных периодов в истории человечества, пишет turizm.ru.

Постоянная экспозиция M9 поделена на восемь разделов: общество, костюмы, технологии, экономика, города, политика, культура и идентичность. Посетителям предлагают погрузиться в XX век благодаря очкам виртуальной реальности, голограммам, сенсорным экранам и 3D-инсталляциям, которые делают процесс знакомства с экспонатами поистине уникальным. В музее представлены порядка 6 тысяч фотографий, 820 видеозаписей, 400 аудиофайлов, 500 графических материалов, включая плакаты, журналы и газеты. Помимо этого, здесь есть площадки для временных выставок и проведения мероприятий и просмотров. В настоящий момент временная экспозиция знакомит посетителей с работами итальянских фотографов.

По заверению представителей музея, M9 будет обновляться каждый год как живой организм, который постоянно развивается.