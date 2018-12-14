Названный педофилом учитель требует у Катрин Луст компенсацию

В пятницу, 14 декабря, в Харьюском уездном суде обсуждался иск Урмаса Клауса против AS TV 3 и Катрин Луст. Он требует возмещения нематериального ущерба за обнародование ложных данных.

Сама ведущая передачи Kuuuurija на заседание не явилась. «Мой представитель сказал, что в моем присутствии нет необходимости», - сказала Elu24 Луст.

Скоро Луст ждет еще одно судебное заседание по делу хиропрактика Аллана Ооло, отрывок о котором не должен был попасть в эфир по постановлению суда.

ФОТО: Madis Sinivee/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Kuuuurija осенью прошлого года выпустила в эфир сюжет, в котором обещала расказать о тайной жизни учителей-педофилов, проводимых в саунах праздниках с несовершеннолетними мальчиками и сети педофилов в Эстонии. Подробнее читайте об этом здесь.

Еще тогда в отношении конкретной части передачи Луст получила постановление Харьюского суда, что в эфир это выпускать нельзя. Также в постановлении значилось, что в случае не исполнения Луст может ожидать тюремное наказание сроком на один год.

Запрет был снят, когда Луст представила свою точку зрения ситуации.

Сама Луст сказала Elu24, что будет отстаивать этот сюжет, поскольку он был сделан о человеке, по поводу которого еще сегодня утром ей пришло новое письмо, которое она сразу передала в полицию.