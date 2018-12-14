В Таллинне открывается новый кинотеатр

ФОТО: Cinamon

«Кино – это то, чем мы болеем каждый день, и то, чем мы хотим увлечь всех остальных, - говорит руководитель Cinamon Татьяна Толстая. – Поэтому мы уделяем внимание каждой детали».

В кинотеатре Cinamon T1 располагается шесть залов и около 900 посадочных мест. Зрители смогут выбрать между удобными обычными креслами и креслами повышенной комфортности StarSeat с поддержкой для поясницы и меняющейся высотой подставки для ног. Для влюбленных установлены удобные парные кресла LOVEseat. Во время просмотра картин в формате 3D зрителям будут предложены легкие одноразовые очки. В кинотеатре установлена автоматическая система самообслуживания Cinamon Gо. Для людей с ограниченными возможностями построены специальные широкие проходы, существует возможность размещения кресла в залах, специальная звуковая система и специальный туалет.

«Однако самое главное в кинотеатре – это кино, – говорит программный директор Cinamon Тоомас Лухатс. - Мы делаем все для того, чтобы на наших экранах были бы только лучшие фильмы. Кроме зрелищных голливудских блокбастеров, мы включаем в нашу программу лучшие национальные фильмы - эстонские, литовские, латышские, финские и российские. Мы работаем с такими студиями, как Netflix, Amazon, показываем оперу, балет, рок-концерты и самые значимые события live».

В качестве знака уважения к легендарному кинотеатру «Космос» в новом Cinamon построен одноименный кинозал KOSMOS® . Характерной чертой концепции этого кинозала является огромный закругленный экран и закругленные ряды кресел. Данное архитектурное решение позволяет зрителям получить наилучший обзор из любой точки зала так, как практически полностью исключаются слепые зоны. Лазерный проектор RGB от BARCO, мощный звук и итальянские кресла ручной работы создают эффект присутствия и уносят зрителя в космос киновпечатлений. Концепция зала KOSMOS® реализована и в других кинотеатрах Cinamon, которые располагаются в Тарту в центре Tasku и в Хельсинки в центре REDI. Эта же концепция будет внедрена и в старых мультиплексах Cinamon в ходе их реновации.