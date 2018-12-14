Галерея: хронология модных оттенков выключателей

В 1968 году компания Jung представила дизайнерской общественности классический белый электрический выключатель. В последующие десятилетия у классического белого под воздействием как времени, так и модных течений появились соперники – и альтернативные оттенки, и альтернативные материалы.
Самые эксклюзивные выключатели за всю историю существования данного элемента дизайна - это, пожалуй, выключатели, покрытые 24-каратным золотом. Компания Jung начала производить их в 2008 году, и впервые они были использованы в оформлении интерьеров отеля The Ritz-Carlton, Moscow. На пике популярности оттенков коричневого в 1979 году предприятие непродолжительное время производило также выключатели, покрытые кожей.
Наряду с белым цветом дизайнеры интерьера особенно любят черный. Черные выключатели не сдают своих позиций уже два десятилетия, продолжая дарить вдохновение. Черные дизайнерские выключатели Jung можно увидеть в оформлении нового здания Эстонской академии художеств: по словам дизайнеров, именно выключатели помогли связать концепцию оформления воедино.
Модные течения оказывали влияние на цвета выключателей и материалы, из которых они выполнены, но история показала, что классический минималистичный дизайн вечен. В этом году компания Jung отмечает 50-летие существования, а ее выключатель LS 990 и сегодня отличается нестареющим дизайном, достойным самых первых выключателей Jung. Он не просто вдохновляет дизайнеров и созидателей, но также находит последователей.