Галерея: хронология модных оттенков выключателей

Самые эксклюзивные выключатели за всю историю существования данного элемента дизайна - это, пожалуй, выключатели, покрытые 24-каратным золотом. Компания Jung начала производить их в 2008 году, и впервые они были использованы в оформлении интерьеров отеля The Ritz-Carlton, Moscow. На пике популярности оттенков коричневого в 1979 году предприятие непродолжительное время производило также выключатели, покрытые кожей.

Наряду с белым цветом дизайнеры интерьера особенно любят черный. Черные выключатели не сдают своих позиций уже два десятилетия, продолжая дарить вдохновение. Черные дизайнерские выключатели Jung можно увидеть в оформлении нового здания Эстонской академии художеств: по словам дизайнеров, именно выключатели помогли связать концепцию оформления воедино.