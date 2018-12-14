Картина дня: топ богачей, мрачные послания полиции и рекорд эстонской пловчихи

Прокурор, требовавший для преступников слишком мягких наказаний, уволен

Прокуратура уволила окружного прокурора с большим стажем, который в ходе согласительных производств постоянно требовал для преступников слишком мягких наказаний. Издание Postimees решило не называть имя этого человека, поскольку напрямую он не нарушал правил: государственный обвинитель действовал в допустимых рамках и больше не связан с государственной службой. Читать далее...

Легендарный паб горел открытым огнем

Сегодня ночью загорелся один из старейших пабов Вильянди - расположенное в Старом городе заведение Tegelaste Tuba. Пожар начался с чердака и распространился на второй этаж, где находится кухня. Огонь распространился также на край крыши соседнего дома. Фото смотрите здесь.

У них больше всех денег

В новом рейтинге самых богатых людей Эстонии Äripäev оценил имущество крупного собственника отопительной фирмы Кристьяна Раху в 132,6 миллиона евро, с которыми он расположился на 12-й строчке рейтинга. В действительности Раху оказался более чем вполовину богаче. Инвестиционный фонд First State оценил ценность предприятия Utilitas в 376 миллионов и готов заплатить за 80-процентную долю 320 миллионов евро, ценность доли Раху в такой ситуации составляет 322 миллиона. Раху тут же получил 273 миллиона евро. Читать далее...

Жительница Валка оказалась на месте теракта в Страсбурге

«Это был второй раз в жизни, когда смерть так близко прошла мимо меня», - говорит жительница Валка, главный редактор издания Северной Латвии Ziemeļlatvija Ингуна Йохансоне. Она находилась в Страсбурге в то самое время, когда террорист открыл огонь. Читать далее...

Министерство обороны проиграло два сражения

Два плана, два тупика. Расходуя растущий оборонный бюджет, Минобороны неожиданно столкнулось с препятствиями, которые заставляют его менять планы в срочном порядке. Медлительные местные самоуправления не поспевают за стремительными планами развития государственной обороны. Читать далее...

Араб очаровал эстонку, чтобы выехать в Европу

В Eesti Õigusbüroo обратилась эстонка, пожелавшая аннулировать брак по причине недостойного поведения супруга. Вступая в брак в 2016 году с искренним желанием обрести спутника жизни, позже она обнаружила, что арабу женитьба нужна была только как средство проникнуть в Европу. Сам муж на суд не явился и оказался недоступен. Суд аннулировал брак. Читать далее...

Коллекция нарушений: в Таллинне у бабы Вали на «Субарике» появился конкурент?

Департамент полиции и погранохраны разослал всем злостным нарушителям ПДД рождественские открытки, с помощью которых призывает водителей изменить свое поведение на дорогах. Цель открыток – заставить людей задуматься о том, что однажды нарушение правил может закончиться трагедией. Читать далее...

Муж избил жену и угрожал отпилить ей ноги мотопилой

«Я отпилю тебе ноги!» – такие угрозы выкрикивал пьяный Валерий (45) своей жене, пытаясь запустить мотопилу. Поскольку в тот день потерпевшая уже была им избита ногами в живот, от свихнувшегося мужа можно было ожидать чего угодно. Читать далее...

Британский полицейский изнасиловал 13-летнюю девочку на заднем сидении служебного автомобиля

Вчера британского полицейского, который изнасиловал 13-летнюю девочку на заднем сидении служебного автомобиля, приговорили к 25 годам тюрьмы. 30-летний констебль Айан Науд, который во время совершения преступления работал в подразделении, занимающемся несовершеннолетними, сказал в суде, что половой акт с девочкой произошел по согласию. Читать далее...

Обвинявшийся в коррупции экс-глава PERH полностью оправдан

Бывший председатель правления Северо-Эстонской региональной больницы Тынис Аллик (PERH), которого прокуратура обвинила в коррупции, полностью оправдан. Читать далее...

Эстонская пловчиха установила рекорд на чемпионате мира

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде эстонская спортсменка Мария Романюк установила новый рекорд Эстонии в заплыве на 100 метров брассом, показав результат 1.06,90. Читать далее...

Полицейские вспоминают погибших коллег