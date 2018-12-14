В попавшей в ДТП машине обнаружили пьяного полицейского

Сегодня около трех часов ночи внимательный житель Йыгева сообщил в Центр тревоги о ДТП. Полицейский патруль обнаружил аварийную машину на парковке на улице Тяхе, а за рулем находился употребивший алкоголь 28-летний патрульный полицейский. Его задержали, доставили в арестный дом. В отношении подозреваемого начато уголовное производство.

В результате ДТП посторонние люди не пострадали, сам полицейский остался невредимым. Несчастный случай произошел в нерабочее время, полицейский был на личном автомобиле.

По словам руководителя патрульной службы Тартуского полицейского участка Альвара Пяхкеля, поведение его подчиненного достойно сожаления. "Работа представителей правоохранительных органов - обеспечивать безопасность и быть примером в любой момент времени. Садиться за руль, употребив алкоголь, неприемлемо, - подчеркнул он. - Это болезненный удар по всем тем ценностям, которые мы внедряем в общество. Мы каждый день работаем для того, чтобы на дорогах Эстонии было меньше опасных водителей. Его поведение ничем нельзя оправдать".