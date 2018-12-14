Саммит ЕС призвал срочно создать механизм реагирования на дезинформацию

"Это требует срочного реагирования, которое необходимо поддерживать в течение долгого времени при полном соблюдении основных прав", - говорится принятом в пятницу Европейским Советом заключительном документе.

Евросовет подчеркнул "необходимость решительного ответа (на дезинформацию - ред.), который учитывает внутренние и внешние аспекты и который является всеобъемлющим, скоординированным и хорошо обеспеченным на основе оценки угроз".

Саммит ЕС призвал "к скорейшему и скоординированному осуществлению Совместного плана действий по борьбе против дезинформации, представленного (Европейской) комиссией и высоким представителем (ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини), в целях укрепления потенциала ЕС, усиления скоординированных и совместных мер реагирования союза и государств-членов, мобилизации частного сектора и повышения устойчивости общества к дезинформации".

Главы государств и правительств призвали также предпринять "быстрые и решительные действия как на европейском, так и на национальном уровнях по обеспечению свободных и справедливых европейских и национальных выборов".