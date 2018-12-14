Спровоцировавший скандал на площади Вабадузе немец хочет выйти из «Eesti 200»

Руководитель «Eesti 200» Каллас заверила в разосланном однопартийцам письме, что речь не идет о спланированной партией провокации: «Я не одобряю такое поведение, но партии нечего тут ни добавить, ни объяснить, поскольку мы никоим образом не связаны с этим инцидентом, кроме того, что в ней участвовали люди, который по стечению обстоятельств являются членами нашей партии».

По словам Каллас, о случившемся она услышала лишь в воскресенье поздно вечером: «Член нашей партии, который до этого присутствовал на нашем мероприятии, своими действиями вызвал неразбериху. Сам он объяснил общественности, что был шокирован содержанием надписей на плакатах и утратил контроль над собой, что послужило причиной случившегося. К сожалению, при злом умысле этот инцидент можно было трактовать и как провокацию, что масштабно и использовали против нас».

Но ни Каллас, ни правление не считают, что Хартлеб должен уйти из партии и из политики Эстонии: «Флоран еще в понедельник официально раскаялся в своем поступке. Но Флоран совершил не преступление, а проступок. Его уход из политики Эстонии стал бы показателем того, что в свободном пространстве Эстонии выражение своей позиции больше невозможно. Я с этим никак не могу согласиться».

Во время прошедшего на площади Вабадузе митинга против миграционного пакта ООН член партии «Ээсти 200» политолог Флоран Хартлеб с детской коляской стал мешать мероприятию. По его словам, больше всего его возмутило содержание надписей на плакатах.

В одно время с митингом в кафе «Wabadus» проходило мероприятие «Ээсти 200» - «Позитивная альтернатива», на котором сообщили о вступлении в партию музыканта Руслана Трочинского. На мероприятии присутствовал и вызвавший скандал Флоран Хартлеб.