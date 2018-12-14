Как обстоят дела с реконструкцией здания на Сыпрузе-пуйестеэ, 5?

«Мы рады, что в скором времени этот дом будет приведен в порядок. И жильцы, и Молодежный центр Кристийне, а также Центр детей и семей долго ждали этого события. Застройщик заверил нас, что все работы идут по плану», - объяснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

«В реконструируемом здании будут использоваться современные энергосберегающие решения, что значительно увеличит энергетическую эффективность. Если раньше горячая вода была не в каждой комнате, то в отреставрированном социальном доме в каждой комнате будет душевая, а также возможность для приготовления пищи. Дневной центр и Центр детей и семей Кристийне переедут из подвального этажа повыше, а также получат более просторные и освещенные помещения на первом и втором этажах. А в подвале будут кладовые помещения и бани: одна для женщин, другая - для мужчин. Будет также и лифт, которого крайне не хватало жителям пятиэтажного дома».

ФОТО: Kristiine LOV

Строительные работы будут продолжаться пятнадцать месяцев. Работа выполняется в два этапа: первый этап работы завершится к марту, все здание будет завершено к концу 2019 года. От старого дома останутся только стены и потолки. Все остальное будет новым, начиная с вентиляции, отопления и канализации, заканчивая фасадом и крышей. В корпусе А будут находиться Дневной центр и Центр семьи, а на верхних этажах - 52 квартиры. В корпусе В - 49 социальных квартир. Всего в здании планируется 101 квартира, из которых 19 двухкомнатных и 82 однокомнатных. Квартиры и офисные помещения будут оснащены необходимой мебелью и оборудованием.

Проект реконструкции общежития квартирного типа был составлен фирмой Acto Consult OÜ, под руководством архитектора Ааре Асбера. Работы по реконструкции выполняются фирмой Nordlin Ehitus OÜ, надзор проводят инженеры из фирмы Telora OÜ.