Это наши люди: президент Эстонии требует решить проблему «граждан по ошибке»

«Алли Рутто сегодня в течение дня получит свой эстонский паспорт, и следующие два года ей не придется беспокоиться по крайней мере по этой причине. Но эта проблема остается нерешенной», - говорит Кальюлайд.

По словам президента, Эстония не имеет права из-за изменения административной практики ранее признанных гражданами по рождению теперь называть неподходящими для нас людьми.

«Это наши люди. Они не граждане по ошибке: в данном случае ошибочно только отношение со стороны государства. Жду от полиции, Министерства внутренних дел и политиков фактического решения этой проблемы», - сказала глава Эстонии.

После длившегося несколько недель тесного сотрудничества между МВД, канцлером юстиции и Департаментом полиции и погранохраны было принято решение, что Департамент полиции и погранохраны выдаст Алли Рутто новый паспорт гражданина Эстонии.