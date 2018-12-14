Пт, 14.12.2018
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  • Это наши люди: президент Эстонии требует решить проблему «граждан по ошибке»

Это наши люди: президент Эстонии требует решить проблему «граждан по ошибке»

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Президент Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Президент Керсти Кальюлайд сегодня вызвала в канцелярию министра МВД Катри Райк и сообщила, что ждет фактического решения проблемы Алли Рутто и других так называемых «граждан по ошибке», передает Postimees.

«Алли Рутто сегодня в течение дня получит свой эстонский паспорт, и следующие два года ей не придется беспокоиться по крайней мере по этой причине. Но эта проблема остается нерешенной», - говорит Кальюлайд.

По словам президента, Эстония не имеет права из-за изменения административной практики ранее признанных гражданами по рождению теперь называть неподходящими для нас людьми.

«Это наши люди. Они не граждане по ошибке: в данном случае ошибочно только отношение со стороны государства. Жду от полиции, Министерства внутренних дел и политиков фактического решения этой проблемы», - сказала глава Эстонии.

После длившегося несколько недель тесного сотрудничества между МВД, канцлером юстиции и Департаментом полиции и погранохраны было принято решение, что Департамент полиции и погранохраны выдаст Алли Рутто новый паспорт гражданина Эстонии.

Решение распространяется и на всех тех людей, которые получили паспорт в 2003-2015 годах и которые теперь, после изменения административной практики, ошибочно считаются гражданами по рождению и отвечают всем требованиями, установленным в Законе о гражданстве.

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